Energía
La Junta sigue adelante con la planta de biometano de Baena, una de las 26 proyectadas en Córdoba
Daniel García-Ibarrola afirma que "nuestra obligación es seguir desarrollando económicamente muchas alternativas que hay en energía y, sobre todo, en renovable", y alude a la "demagogia"
La Junta de Andalucía mantiene la tramitación de la planta de biometano proyectada en Baena pese al rechazo expresado por el Ayuntamiento. El delegado de Medio Ambiente de la Junta en Córdoba, Daniel García-Ibarrola, ha señalado que este proyecto forma parte de las 26 iniciativas de biometano planteadas en la provincia y ha defendido la necesidad de avanzar en el desarrollo de las energías renovables.
Sus declaraciones llegan después de que la alcaldesa de Baena, María Jesús Serrano, anunciara hace algunos días que el Consistorio no autorizará la construcción de la planta en el término municipal. García-Ibarrola ha considerado que en torno a este tipo de instalaciones "muchas veces se hace demasiada demagogia" y ha subrayado que "nuestra obligación es seguir desarrollando económicamente muchas de las alternativas que hay en energía y, sobre todo, en energía renovable".
La tramitación ambiental continúa
El delegado ha recordado que el proyecto ya cuenta con el visto bueno de la delegación de Industria y ahora se continúa trabajando en la autorización ambiental simplificada. Para ello se están elaborando informes sobre biodiversidad, gestión del medio y otras materias competencia de diferentes delegaciones antes de emitir la correspondiente resolución.
García-Ibarrola ha defendido que estas iniciativas son "fundamentales" ante la carencia de energía que sufre la provincia de Córdoba y que "limita su desarrollo económico". Asimismo, ha precisado que el rechazo manifestado por la Junta de Gobierno Local de Baena "no quiere decir que no siga con la tramitación pertinente", situando el proyecto baenense junto a las otras 25 iniciativas previstas en distintos municipios cordobeses.
En el mes de junio pasado, un millar de vecinos se manifestaron para rechazar la construcción de la planta de biogás. De su parte, el Pleno del Ayuntamiento de Baena aprobó una moción para la "unidad de acción en defensa del bienestar vecinal" frente a esta iniciativa. Esta moción salió adelante con los votos a favor de PSOE, PP e IU, y el voto en contra de Vox.
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