Curiosidades de la provincia
El pueblo de Córdoba cuyo nombre significa "el bello castillo" en honor a una de las fortalezas más impresionantes de España
Esta localidad de Los Pedroches lleva grabada en su propio nombre la historia de una fortaleza gótica que sigue impresionando siglos después de su construcción
La provincia de Córdoba esconde entre sus pueblos una historia que pocos conocen, como la de Belalcázar, cuyo nombre no es casualidad ni capricho, sino un homenaje directo a uno de los castillos más impresionantes de España. Un castillo tan imponente, tan bello y tan singular que acabó dando nombre al municipio que creció a sus pies.
Belalcázar se encuentra en el norte de la provincia, en la comarca de Los Pedroches, una tierra de dehesas y horizontes abiertos donde la silueta del castillo rompe el paisaje con una verticalidad impresionante. El nombre del municipio proviene de dos palabras: bello y alcázar, este último del árabe, que significa fortaleza. Juntas forman una descripción que, lejos de ser poética, resulta ser la más precisa posible: el bello castillo.
La historia del castillo de los Sotomayor de Belalcázar
La fortaleza que inspiró ese nombre fue levantada en el siglo XV por orden de Gutierre de Sotomayor, a quien Juan II de Castilla cedió estas tierras en agradecimiento por los servicios prestados a la corona. Desde entonces, el castillo de los Sotomayor se convirtió en sede de uno de los linajes más poderosos de la Andalucía bajomedieval y en un símbolo arquitectónico que todavía hoy sigue sin dejar indiferente a quien lo contempla.
De estilo gótico y planta cuadrada, el castillo alcanza más de 47 metros de altura en su torre del homenaje, la más alta de España. Esa torre es su rasgo más reconocible, el elemento que durante siglos ha orientado a viajeros y que hoy sigue dominando el paisaje de Los Pedroches como un faro de piedra.
Del abandono a la puesta en valor de uno de los castillos más impresionantes de España
Su conservación, especialmente tras las restauraciones impulsadas por la Junta de Andalucía, ha permitido recuperar parte de su esplendor original y conocer mejor sus estancias, su arquitectura y las huellas de quienes lo habitaron.
No llegó hasta nuestros días sin dificultades. Durante la Guerra de la Independencia, las tropas francesas ocuparon la fortaleza y la utilizaron como almacén, causando daños considerables. Después llegaron décadas de abandono y expolio. Sin embargo, el castillo resistió, como lo ha hecho siempre, y hoy se mantiene en pie como uno de los vestigios más impresionantes del poder señorial en toda España.
Belalcázar debe su nombre a este castillo, pero también le debe su identidad, su historia y buena parte de su atractivo. Pocos municipios en España pueden presumir de llevar escrita en su propio nombre la razón por la que merece la pena visitarlos.
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