Muere un senderista de Córdoba tras sufrir una caída en el Mulhacén

Un senderista de Córdoba ha muerto después de que el pasado domingo 13 de septiembre sufriera una caída mientras descendía de la cima del Mulhacén, el pico más alto de la península. Tal y como ha adelantado El Día de Córdoba y ha podido confirmar este periódico, el suceso ocurrió cuando un grupo de excursionistas atravesaba la ruta llamada Vereda de la Estrella, en el término municipal granadino de Güejar Sierra.

Fue en esa zona montañosa cuando la víctima cayó por un cortado. En el momento del suceso, la expedición se encontraba a 3.050 metros de altitud tras haber pasado la noche en dicho punto de la ruta. Según los primeros indicios, la víctima resbaló y se precipitó por un desnivel. Un accidente que le costó la vida.

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Hasta el lugar de los hechos se desplazaron agentes del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña y la Unidad Aérea de la Comandancia de Granada para rescatar el cuerpo sin vida del senderista cordobés.