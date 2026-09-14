Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Inicio del curso de FP140 años de la Cámara de ComercioMiguel Peris, comercio del añoVendimia de Montilla-MorilesSalvador FuentesMal arranque del Córdoba CFIsma Ruiz Córdoba CFMarino de Puente GenilIncendio forestal en Benahavís (Málaga)Calor en CórdobaFeria del Ganado de LucenaEl secreto de la MezquitaUn viaje a la PrehistoriaIncendio en El VacarEl "bello castillo" de Córdoba
instagramlinkedin

Sucesos

Muere un senderista de Córdoba tras sufrir una caída en el Mulhacén

El excursionista descendía en grupo cuando resbaló por un cortado

Agentes de la Guardia Civil en la montaña.

Agentes de la Guardia Civil en la montaña.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Un senderista de Córdoba ha muerto después de que el pasado domingo 13 de septiembre sufriera una caída mientras descendía de la cima del Mulhacén, el pico más alto de la península. Tal y como ha adelantado El Día de Córdoba y ha podido confirmar este periódico, el suceso ocurrió cuando un grupo de excursionistas atravesaba la ruta llamada Vereda de la Estrella, en el término municipal granadino de Güejar Sierra.

Fue en esa zona montañosa cuando la víctima cayó por un cortado. En el momento del suceso, la expedición se encontraba a 3.050 metros de altitud tras haber pasado la noche en dicho punto de la ruta. Según los primeros indicios, la víctima resbaló y se precipitó por un desnivel. Un accidente que le costó la vida.

Noticias relacionadas

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron agentes del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña y la Unidad Aérea de la Comandancia de Granada para rescatar el cuerpo sin vida del senderista cordobés.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una abogada de Córdoba se aferra al error en la firma de un juez para recurrir ante el Supremo una condena por una herencia de 156.630 euros
  2. La Guardia Civil de Córdoba registra en ocho meses casi tantos depósitos de armas como en todo 2025
  3. Inmaculada Román, directora de la cárcel de Córdoba: 'La introducción de sustancias y objetos prohibidos a través de drones es un desafío
  4. La concejala Carmen González reduce su dedicación en el Ayuntamiento de Córdoba para incorporarse a un centro docente
  5. El insólito incidente en un vuelo de Vueling desde Barcelona que acabó con un pasajero expulsado
  6. Una salida legal ante la insolvencia: un empresario de Córdoba queda liberado de 37.257 euros de deuda
  7. El Seprona esclarece el incendio que calcinó 189 hectáreas de Cerro Muriano (Córdoba) y obligó a desalojar a casi 300 personas
  8. Los bomberos trabajan en sofocar un incendio de chatarra en la avenida del Aeropuerto de Córdoba

Muere un senderista de Córdoba tras sufrir una caída en el Mulhacén

Salvador Fuentes, en la presentación de Intercaza: "Espero la complicidad del Gobierno para que Deoleo sea más andaluz que nunca"

Salvador Fuentes, en la presentación de Intercaza: "Espero la complicidad del Gobierno para que Deoleo sea más andaluz que nunca"

La pasarela sobre el arroyo Pedroche que unirá Fátima con el parque de Levante estará lista a finales de año

Aprobadas las ayudas de Vimcorsa para mejoras de accesibilidad y las ITE en edificios: cuantía, fechas y cómo pedirlas

Aprobadas las ayudas de Vimcorsa para mejoras de accesibilidad y las ITE en edificios: cuantía, fechas y cómo pedirlas

La huella de carbono de la Mezquita de Córdoba baja un 15,4% en un año y se sitúa en las 93 toneladas

La huella de carbono de la Mezquita de Córdoba baja un 15,4% en un año y se sitúa en las 93 toneladas

El PSOE propone pisos tutelados en la calle Manríquez y proteger los cuatro cines de verano de Córdoba

El PSOE propone pisos tutelados en la calle Manríquez y proteger los cuatro cines de verano de Córdoba

Latidos Flamencos llega al Cine Fuenseca de Córdoba con dos propuestas únicas y gratis de jazz flamenco: estas son las fechas y los artistas

Latidos Flamencos llega al Cine Fuenseca de Córdoba con dos propuestas únicas y gratis de jazz flamenco: estas son las fechas y los artistas

La Diputación de Córdoba mejora la dotación de material del grupo local de Pronto Auxilio Siete Fincas a través de un convenio

La Diputación de Córdoba mejora la dotación de material del grupo local de Pronto Auxilio Siete Fincas a través de un convenio
Tracking Pixel Contents