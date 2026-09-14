La pasarela sobre el arroyo Pedroche que unirá Fátima con el parque de Levante estará lista a finales de año

La pasarela del parque de Levante, en Córdoba capital, que cruzará el arroyo Pedroche y unirá la zona verde con el barrio de Fátima estará lista a finales de año. Tras numerosos meses de retraso por cuestiones principalmente técnicas, este lunes ha comenzado el montaje de la pasarela, toda vez que la cimentación está ya realizado en gran parte.

La estructura de la pasarela llega casi montada, pero dividida en dos grandes partes, cada una de 20 metros de longitud y 20 toneladas de peso. Lo que habrá que hacer es unir ambas piezas in situ, en el parque, y luego ya colocarlas sobre los cimientos. El presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), Miguel Ángel Torrico, ha explicado que la unión de ambas piezas y el montaje sobre el arroyo quedarán listos este mes de septiembre. Luego habrá que adoquinar el suelo del puente y terminar de rematarlo, algo que se espera que ocurra a finales de año.

La obra la ejecuta la empresa cordobesa Sepisur, tras adjudicarle Urbanismo la intervención por unos 665.500 euros. La estructura se localiza en la trasera del instituto Gran Capitán, en la calle Arcos de la Frontera, salva el arroyo y llega hasta el parque, en concreto, desemboca en una zona de estancia con mesas y sillas.

La intervención conlleva no solo la ejecución de este puente, sino la urbanización de toda la parte que pega al instituto, una intervención que ya está terminada. Además, se contempla la instalación de mobiliario urbano como bancos, que se situarán tanto en la zona estacional de comienzo de la pasarela, como en el propio parque, nuevas papeleras y bolardos en el acceso. Se prevé la instalación de nueva luminarias que se colocarán a lo largo del nuevo camino adoquinado.

Urbanismo inicia la instalación de un puente de 40 metros en la zona verde / A. J. González

La misma obra incluye trabajos de jardinería, en concreto, plantaciones tanto de árboles o arbustos, como para la reposición de la hidrosiembra. En el caso de los árboles, se plantará Celtis Australis (almez) y en el caso de los arbustos Salvia Rosmarinus (romero) o Levandula (lavanda).

Así será el montaje de la enorma pasarela naranja del parque de Levante

Piedad Aroca, arquitecta de la Gerencia de Urbanismo, ha detallado cómo será el montaje de la pasarela. Las dos grandes piezas que forman parte de la estructura han llegado ya montadas de fábrica y se observa el color naranja que tendrá uno de los lados del puente. Cada una de ellas mide 20 metros de largo y se siguen así las recomendaciones de la CHG para atender una luz de 40 metros (distancia entre apoyo y apoyo de un puente).

Cada pieza ha llegado montada en un camión y con una gran grúa se han apeado al suelo del propio parque. Allí habrá que soldarlas y se creará una única pieza de 40 metros que será izada y colocada sobre las cimentaciones. Luego vendrá el remate de todo lo que no se haya hecho en la parte de urbanización.

Rafael Ruiz, de la Gerencia de Urbanismo, y Miguel Ángel Torrico, observan unos planos del parque de Levante. / A. J. GONZÁLEZ

Aroca ha detallado que los trabajos se han retrasado porque cuando comenzaron las labores de cimentación, que llegaban a una profundidad importante, hubo un momento en que la máquina no podía perforar más. La razón, una gran roca que no se había detectado en los trabajos previos y que hubo que retirar con la complejidad que ello supone.

Parque de Levante

Cuando culmine la instalación de la pasarela finalizarán las dos primeras fases del parque de Levante, aunque quedarán asuntos pendientes como un parque canino o la asignación de los huertos urbanos. Además, todavía está pendiente una tercera fase que realmente pertenece al parque de Molinos Ciegos y que sumaría 6,5 hectáreas al parque. Aquí es donde los vecinos plantearon la construcción de piscinas y un campo de fútbol (en la parte que da a la autovía). Cabe recordar que el parque de Levante en su parte ya terminada -las fases sur y norte- ocupa 25 hectáreas, lo que le convierte en el segundo parque más grande de la ciudad por detrás de la Asomadilla.