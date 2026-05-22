Éxito rotundo en Córdoba de la ‘SHS Fever Night’ de OMODA & JAECOO: innovación, música y magia en La Torrecilla

Córdoba se convirtió anoche en uno de los grandes epicentros de la innovación automovilística en España con la celebración de la ‘SHS Fever Night’. El gran evento nacional de OMODA & JAECOO, que tuvo lugar este jueves 21 de mayo entre las 19.30 y las 22.00 horas, logró un gran éxito de público, reuniendo a clientes, medios de comunicación e influencers en una experiencia única que fusionó tecnología, producto y entretenimiento de primer nivel. También se dio cita Cristian Carracedo, jugador del Córdoba CF.

Este encuentro se celebró de forma simultánea en toda España como parte de la segunda edición del OJ Premiere, conmemorando además un hito clave para la compañía: la consecución de 50.000 clientes en el mercado español en un tiempo récord.

En Córdoba, las instalaciones de OMODA JAECOO My Cars, ubicadas en el polígono de La Torrecilla, se transformaron por completo para ser uno de los escenarios protagonistas de esta cita, reforzando la conexión directa de la marca con su comunidad local tras el éxito de su primera edición el año pasado.

Una apertura institucional marcada por el crecimiento

El evento fue inaugurado por Antonio Jesús Gil, gerente de las marcas en Córdoba, quien abordó en su discurso los excelentes resultados de ventas que OMODA & JAECOO han logrado a lo largo del último año en la provincia, consolidando una presencia cada vez más fuerte en el mercado local.

Fiesta JAECOO Y OMODA My Cars. / Casavi

A continuación, tomó la palabra Marcos Larreta-Área, manager de posventa de OMODA & JAECOO, quien destacó la impresionante penetración que ambas firmas han tenido en toda España en tiempo récord, agradeciendo la confianza depositada por los conductores.

Magia, motor y el descubrimiento de la noche

Tras las intervenciones, el mago Luife se encargó de animar la tarde con un espectáculo que cautivó a los presentes, preparando el ambiente para el momento más esperado: el descubrimiento de los dos nuevos vehículos, que se convirtieron de inmediato en la auténtica sensación de la noche dentro del concesionario.

Los asistentes pudieron descubrir de primera mano la tecnología Super Hybrid System (SHS), pilar clave en la estrategia de electrificación de la compañía. El evento sirvió de escaparate en Córdoba para los últimos lanzamientos de la marca, entre los que destacan: el OMODA 7 SHS híbrido enchufable y el JAECOO 8 SHS híbrido enchufable, así como las nuevas versiones híbridas SHS del JAECOO 5 y JAECOO 7.

Fiesta JAECOO Y OMODA My Cars. / Casavi

Esta nueva generación de modelos refleja la evolución de la gama hacia soluciones más eficientes y sostenibles, en un contexto en el que los vehículos electrificados ya representan el 88% de las ventas de la compañía.

Fin de fiesta con luces y música en directo

La presentación dio paso a una gran celebración. La noche estuvo animada por un impresionante juego de luces a cargo de los dj's de Kat Music, que envolvieron el concesionario en una atmósfera festiva e inmersiva. El broche de oro de la velada lo puso el concierto de Planeta 80, que hizo vibrar a todos los invitados y remató con éxito una noche inolvidable de motor y cultura en la ciudad.

Condiciones especiales hasta el 31 de mayo: Con motivo del éxito de la ‘SHS Fever Night’, el concesionario OMODA JAECOO My Cars mantendrá condiciones especiales de adquisición para toda su gama de vehículos hasta finales de mes.

Fiesta JAECOO Y OMODA My Cars. / Casavi

Con esta segunda edición, OMODA & JAECOO consolida el OJ Premiere como una plataforma estratégica. Los datos avalan su éxito: la compañía cerró abril con 3.343 matriculaciones en España (un crecimiento cercano al 120 % respecto al año anterior) y ya supera las 11.506 unidades en el acumulado del año, demostrando que Córdoba y el mercado nacional avanzan con paso firme hacia el futuro de la automoción.