Vox lleva al Pleno de Córdoba los malos olores de la EDAR de La Golondrina y reclama una solución definitiva

Los malos olores en el entorno de la EDAR de La Golondrina volverán al debate político en el Ayuntamiento de Córdoba. El grupo municipal Vox ha anunciado que llevará al próximo Pleno la situación de esta zona después de que vecinos afectados les hayan trasladado que continúan sufriendo fuertes olores procedentes de la depuradora.

El concejal de Vox Rafael Saco pedirá explicaciones al equipo de gobierno sobre las actuaciones desarrolladas hasta ahora y su eficacia. La formación sostiene que los residentes aseguran no haber percibido una mejora apreciable pese a las inversiones y medidas ejecutadas por el Ayuntamiento.

Reclaman una solución definitiva

“Los vecinos siguen soportando los malos olores y tienen derecho a saber qué ha servido realmente de todo lo realizado hasta ahora y, sobre todo, qué piensa hacer el gobierno municipal para solucionar definitivamente el problema”, ha señalado Saco.

El concejal de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba Rafael Saco. / CÓRDOBA

Vox reclama evaluar las medidas adoptadas

Vox considera necesario que el Ayuntamiento analice los resultados de las intervenciones realizadas en la EDAR de La Golondrina y determine si son necesarias nuevas actuaciones para acabar con unas molestias que, según denuncia, afectan a la calidad de vida de los vecinos.

Saco ha reclamado que el gobierno municipal explique qué medidas se han aplicado, cuáles han sido sus resultados y qué nuevas actuaciones contempla si las ejecutadas hasta ahora no han conseguido eliminar los episodios de malos olores. “No podemos conformarnos con inversiones o actuaciones que no se traducen en una mejora real para los vecinos”, ha afirmado el edil.

EDAR La Golondrina. / CÓRDOBA

El asunto llegará al Pleno de Córdoba

Vox preguntará en el Pleno del jueves qué valoración realiza el equipo de gobierno sobre la eficacia de las medidas desarrolladas y si prevé nuevas intervenciones para solucionar de forma definitiva el problema. “No basta con anunciar inversiones; hacen falta resultados. Los vecinos necesitan una respuesta clara y, sobre todo, una solución definitiva”, ha concluido Saco.