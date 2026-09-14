Ayudas para la rehabilitación de fachadas en el casco histórico de Córdoba: presupuesto, fechas y requisitos

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado una nueva convocatoria dotada con 360.982,48 euros para financiar obras de mantenimiento y rehabilitación de edificios situados en el casco histórico. La convocatoria de Vimcorsa establece dos grupos. Uno de ellos comprende las fachadas recayentes o visibles desde la vía pública, sus elementos singulares, la reparación de medianeras visibles desde la calle y la sustitución de carpinterías de fachada. El dos incluye la consolidación estructural de la primera crujía recayente a la vía pública y la reparación de las cubiertas que recaigan hacia ella.

¿Cuánto pueden subvencionar?

La cuantía depende fundamentalmente de si el edificio está protegido y del tipo de obra. En las fachadas de edificios no protegidos, el porcentaje es del 70% cuando los ingresos están por debajo de 3,5 veces el Iprem corregido, y del 60% cuando son iguales o superiores a 3,5 y no superan 4,5 veces el índice citado. En edificios protegidos, el primer tramo permite una subvención del 80% cuando los ingresos son inferiores a 4,5 veces el Iprem corregido, mientras que entre 4,5 y 5,5 veces el Iprem el porcentaje es del 70%. Para las obras que no sean exclusivamente de fachada, los límites económicos generales son más restrictivos: 3 veces el Iprem en edificios ordinarios y 3,5 veces el Iprem en edificios protegidos. En inmuebles plurifamiliares, al menos el 50% de los propietarios debe cumplir los límites de ingresos correspondientes.

¿Qué presupuesto mínimo debe tener la obra?

Las bases también establecen umbrales mínimos. En viviendas ordinarias el presupuesto protegible debe alcanzar al menos 1.140 euros; en viviendas de edificios protegidos, 1.900 euros. Para actuaciones en zonas comunes de edificios plurifamiliares se exige un mínimo de 450 euros por vivienda, con un mínimo global de 2.400 euros por edificio. Para inmuebles BIC o monumentales, el mínimo es también de 2.400 euros.

Sede de Vimcorsa, en una imagen de archivo. / A. J. GONZÁLEZ

¿Quién puede solicitar las ayudas?

Pueden ser beneficiarias personas físicas, comunidades o agrupaciones de comunidades de propietarios y determinadas personas jurídicas o entidades sin ánimo de lucro que sean propietarias del inmueble y acrediten la necesidad de la ayuda.

Requisitos de los edificios

Para esta convocatoria resulta especialmente relevante que el inmueble esté dentro del casco y, con carácter general, tenga más de 25 años de antigüedad. Las bases exigen que no existan limitaciones urbanísticas que impidan las obras, que el edificio no esté declarado en situación legal de ruina y que las actuaciones no impliquen demoler más del 25% de su superficie construida.

¿Cuándo se pueden solicitar?

El plazo establecido por la convocatoria es de 30 días naturales desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba (BOP).