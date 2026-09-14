La Junta de Andalucía cubre 3.446 plazas vacantes de docentes a las puertas de la vuelta a las aulas de Secundaria

Este martes 887.532 alumnos de Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional regresan a las aulas. En plena cuenta atrás para la vuelta al cole de los más mayores, la Junta de Andalucía ha adjudicado en su segunda convocatoria más de 3.000 plazas de sustituciones en todos los cuerpos docentes. De acuerdo con el Servicio de Información al Profesorado Interino (Spiri), la adjudicación tuvo lugar el pasado 11 de septiembre, mientras que la toma de posesión de los profesores será este lunes, incorporándose a las aulas tan solo un día antes de que los mayores de 12 años comiencen el curso 2026/2027.

La Consejería de Educación ha adjudicado un total 3.446 plazas de sustitución en la segunda convocatoria del Sipri y la primera donde se incluía vacantes para todos los cuerpos docentes. De total, se han cubierto 1840 plazas del Cuerpo de Maestros y 1.308 del Cuerpo de Secundaria. Otras 298 se han destinado al resto de Cuerpos. En una comparativa con la primera convocatoria, cabe tener en cuenta que ya se abrieron 1.118 plazas para maestros el pasado 3 de septiembre.

Cobertura de bajas, excedencias, permisos, jubilaciones o comisiones

Se trata de puestos de trabajo sin cubrir por bajas médicas, excedencias, permisos por paternidad o maternidad, jubilaciones o comisiones interterritoriales de servicios. En esta convocatoria, donde se habilitaron plazas voluntarias y obligatorias, fueron convocadas 13.268 personas. De acuerdo con los listados publicados en la web de Educación, han quedado sin cubrir un total de 112 plazas, mientras que unas 9.700 personas tampoco han recibido la asignación de una plaza, por lo que seguirán en la bolsa de empleo a la espera de que se oferten más vacantes de sustitución a lo largo del curso.

De ahora en adelante, el Sipri convocará plazas todos los martes y jueves hasta el mes de junio del año que viene en todos los cuerpos y especialidades. Por ejemplo, la convocatoria de plazas para Secundaria, FP y Bachillerato se activará la próxima semana, pocos días antes de que comiencen las clases.

Qué se debe tener en cuenta en la solicitud

Más allá del funcionamiento de la plataforma, los docentes deben tener en cuenta varias cuestiones a la hora de participar en las convocatorias del Sipri. La participación es obligatoria para aquellos interinos que hayan sido convocados; de no hacerlo, pasarán a figurar como “inactivos de oficio”. En cambio, quienes pertenezcan a una bolsa pero no hayan sido llamados podrán optar a los denominados puestos voluntarios, entre los que se incluyen jornadas reducidas, plazas itinerantes, educación permanente, equipos de orientación educativa, centros penitenciarios y otros destinos con requisitos específicos o características singulares por su ubicación o entorno social (salvo las bolsas bilingües).

En el caso de los docentes convocados por más de una especialidad, deberán participar en todas ellas, aunque podrán establecer un orden de preferencia. También tendrán la posibilidad de solicitar puestos voluntarios correspondientes a las bolsas en las que estén incluidos. Por último, contar con un nivel B2 de inglés acreditado no permite acceder automáticamente a una plaza bilingüe: estos puestos están reservados exclusivamente para quienes formen parte de las bolsas bilingües.