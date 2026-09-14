Un evento de divulgación de la Universidad de Córdoba vuelve a cruzar el charco: llega a Uruguay 'Las que cuentan la ciencia'

El evento de divulgación Las que cuentan la ciencia, creado por la Universidad de Córdoba (UCO), ha vuelto a cruzar el charco para celebrarse por primera vez en Uruguay, en concreto, en el Centro Cultural de España en Montevideo. Creado por la UCO en 2018, llegará al país sudamericano gracias a un acuerdo entre la universidad cordobesa y la Consejería Cultural y Científica de la Embajada de España en Uruguay.

Esta iniciativa, que ya ha "cautivado a miles de personas en España", según explica la UCO, ya tuvo una primera toma de contacto en Latinoamérica cuando se desarrolló en unas jornadas en Ecuador, así como en Chile. En esta ocasión, Montevideo acogerá el evento de divulgación el miércoles 18 de noviembre, con la participación de investigadoras, periodistas científicas y divulgadoras.

Para la configuración del programa de Las que cuentan la ciencia en Uruguay, las instituciones promotoras han contado con un "panel de expertas en ciencia con perspectiva de género y en programas de fomento de las mujeres en ciencia", explica la nota de prensa de la UCO. Así, han formado parte de este comité asesor María Goñi, experta en género y profesora de Udelar; María Eugenia Francia, miembro del consejo asesor en Género del Instituto Pasteur; Alma Varela y Verónica Suárez, de la Asociación de Científicos Españoles en Uruguay; Carla Pereira, gestora del programa Más mujer en ciencia; Anabel Fernández, presidenta de la Asociación de Investigadores y Científicos en Uruguay; Elena Lázaro, directora de la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Córdoba, Juan Manuel López Urdiales, consejero cultural de la Embajada Española en Uruguay; Azul Cordo, comunicadora en Udelar y Daniela Hirschfeld, comunicadora científica, coordinadora local y presentadora del evento

Divulgación de la ciencia en español

En 2023, el proyecto de Las que cuentan la ciencia dio el salto a Ecuador de la mano de la Escuela Superior Politécnica del Litoral (Espol) de la ciudad de Guayaquil, con el apoyo de la Embajada de España en Ecuador, la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y la Red Ecuatoriana de Mujeres Científicas (Remci), dando vida a la versión local Ellas y la ciencia. El siguiente paso fue Chile, donde gracias a un convenio de colaboración firmado entre Universidad de Córdoba y la Universidad Autónoma, su Unidad de Cultura Científica y el Centro de Comunicación de las Ciencias organizan este evento en octubre. Y por fin, en noviembre, Uruguay.

El objetivo de este evento, incluido en un programa más amplio de acciones de promoción de las mujeres en ciencia, es "promover el desarrollo de habilidades comunicativas en investigadoras, potenciar el intercambio iberoamericano en cultura científica y ofrecer a la ciudadanía un espectáculo de divulgación de calidad".

La entrada al espectáculo será gratuita y el programa completo de divulgadoras participantes será comunicado próximamente.