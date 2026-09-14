La Hermandad de Jesús Preso de Montilla aprueba dividir su estación de penitencia entre Miércoles y Jueves Santo

La Hermandad de Jesús Preso y María Santísima de la Esperanza de Montilla ha aprobado, en una asamblea general extraordinaria celebrada en la ermita de La Rosa, la reorganización de su estación de penitencia para repartir sus cuatro pasos entre el Miércoles y el Jueves Santo.

La propuesta, que salió adelante con la mayoría de dos tercios exigida, prevé que Jesús de la Oración en el Huerto y el Santísimo Cristo de la Columna procesionen el Miércoles Santo, mientras que Jesús Preso y María Santísima de la Esperanza mantendrán su salida tradicional del Jueves Santo.

La votación reunió a 175 hermanos y se saldó con 117 votos favorables, 57 en contra y una abstención. Al requerirse una mayoría de dos tercios para aprobar la modificación, eran necesarios exactamente 117 apoyos, de modo que la propuesta obtuvo el respaldo mínimo imprescindible para prosperar.

El acuerdo entrará en vigor en 2028

El nuevo planteamiento está previsto que entre en vigor en la Semana Santa de 2028. No obstante, la modificación deberá superar ahora los trámites correspondientes y contar con las aprobaciones oportunas de la Diócesis de Córdoba y de la Agrupación de Cofradías, en la que están representadas las hermandades de la Semana Santa montillana.

La reorganización culmina varios años de análisis dentro de la hermandad sobre la configuración de su cortejo procesional. Durante la asamblea extraordinaria se abordaron cuestiones como el descenso de participación de los hermanos de luz y la duración que alcanza actualmente la estación de penitencia, dos circunstancias que han llevado a la junta de gobierno a plantear una distribución diferente de los cuatro pasos.

Según se trasladó durante la reunión, la medida pretende aliviar la duración de los cortejos y favorecer una mayor participación.

La propuesta sometida ahora a votación implica también modificar los estatutos de la hermandad. El planteamiento recupera, además, parte de la vinculación histórica de la corporación con el Miércoles Santo. Los orígenes del cortejo se remontan a la cofradía de la Concepción Dolorosa, existente en Montilla a comienzos del siglo XVII, que ya realizaba su estación de penitencia durante esa jornada de la Semana Santa.

En la futura salida del Miércoles Santo participarían Jesús de la Oración en el Huerto y el Santísimo Cristo de la Columna. El Jueves Santo seguirían procesionando el misterio de Jesús Preso y el palio de María Santísima de la Esperanza.

Cambio de denominación

La asamblea extraordinaria también aprobó una segunda modificación estatutaria relacionada con la denominación oficial de la hermandad. La propuesta recibió 135 votos favorables, 37 en contra y tres abstenciones, superando igualmente la mayoría de dos tercios necesaria.

De esta forma, la actual denominación de Hermandad de Jesús Preso y María Santísima de la Esperanza será sustituida por Hermandad de Jesús Preso, Jesús de la Oración del Huerto, Santísimo Cristo de la Columna y María Santísima de la Esperanza, incorporando expresamente a los cuatro titulares que integran la corporación.