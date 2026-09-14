Menos escuela pública, falta de personal y recursos insuficientes para la diversidad: las alertas de CSIF en el inicio del curso en Córdoba

Coincidiendo con el inicio del curso escolar 2026-2027, CSIF ha alertado de las "importantes brechas que sigue arrastrando el sistema educativo y que condicionan la calidad de la enseñanza y las condiciones del profesorado". El responsable sindical de Educación en Córdoba, Antonio Pachón, ha destacado que, gracias el acuerdo de 16 de julio de 2025 firmado por CSIF, "Córdoba ha avanzado, pero todavía no ha conseguido convertir esos avances en igualdad real de oportunidades".

El diagnóstico del sindicato pone de manifiesto que Córdoba tiene hoy más alumnado que hace 15 años, pero menos en la red pública. Entre los cursos 2009-2010 y 2024-2025, el número de alumnos ha descendido un 8%, mientras que los escolarizados en la red pública ha perdido casi un 14% y ha pasado de escolarizar al 73,4 % del alumnado al 69%. Para CSIF, esta evolución evidencia que el crecimiento no se ha traducido en un refuerzo equivalente de la enseñanza pública.

Esta pérdida se acompaña de una reducción de unidades públicas de Infantil y Primaria, que en Córdoba ha sido de casi el 18% entre el curso 2009-2010 y el curso 2024-2025. La organización sindical considera que el descenso demográfico debe aprovecharse para mejorar la calidad educativa, reducir ratios y reforzar la atención individualizada, y no convertirse en una justificación para cerrar unidades o reducir plantillas. “Menos alumnado no puede significar automáticamente menos escuela pública”, defiende Pachón.

Una FP privatizada

La FP es otra de las grandes alertas del inicio de curso. La red pública ha pasado en Córdoba de escolarizar al 71,7% del alumnado de este nivel educativo en el curso 2009-2010 al 63,4 % en el curso 2024-2025, mientras que la oferta privada ha elevado este índice del 3 al 22,2% en este periodo. Para CSIF no puede considerarse un éxito de la política educativa que el crecimiento de una enseñanza estratégica se canalice cada vez más hacia centros privados, por lo que ha exigido un plan de expansión de la FP pública, con oferta suficiente y financiación estable, que permita atender la demanda de los jóvenes andaluces sin que el acceso dependa de la capacidad económica de las familias.

Atención a la diversidad

Otro de los grandes problemas que condicionan el inicio de curso es la atención a la diversidad. El alumnado con necesidades educativas especiales y necesidades específicas de apoyo educativo ha aumentado un 50,8% entre los cursos 2015-2016 y 2024-2025, hasta alcanzar los 10.635, de los que casi ocho de cada diez son atendidos en la red pública. Sin embargo, los puestos de Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje y Orientación han crecido aproximadamente un 17% en ese mismo período.

CSIF ha advertido de que esta diferencia se traduce en "sobrecarga de los profesionales, dificultades para ofrecer una atención individualizada y situaciones en las que los docentes especialistas deben desarrollar su labor entre varios centros". Aunque el Acuerdo de julio de 2025 incluye un aumento de cupos para la atención a la diversidad, la central sindical ha reclamado más inversión para garantizar que el alumnado reciba los apoyos que necesita.

Falta de personal

Aunque el número de docentes de la red pública ha aumentado en los últimos 15 años, Andalucía mantiene una ratio de 10,7 alumnos por docente, frente a los 9,8 de media nacional. Según CSIF, serían necesarios alrededor de 10.300 docentes adicionales en toda la comunidad autónoma para situarse, como mínimo en la media española. Para ello, el sindicato propone incorporar entre 1.700 y 2.100 puestos estructurales cada curso durante cinco años.

En cuanto a condiciones laborales del profesorado, CSIF ha insistido en la necesidad de mejorar las retribuciones, reducir la burocracia y avanzar en el reconocimiento profesional. Un docente cordobés puede llegar a cobrar casi 8.000 euros brutos menos al año que un profesional de alguna de las comunidades mejor retribuidas.

Por otro lado, CSIF ha puesto en valor los avances conseguidos y ha exigido que se cumplan íntegramente las medidas conseguidas mediante el Acuerdo de 16 de julio de 2025, que incorpora la reducción de ratios, empezando este mismo curso a 22 alumnos por aula en Infantil de 3 años; el incremento de cupos para la atención a la diversidad, la modalidad telemática para tareas que no requieren atención directa al alumnado, los días de asuntos particulares en período lectivo, convocatoria del acceso del Cuerpo de Catedráticos y el refuerzo horario vinculado a la función tutorial.