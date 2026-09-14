Los países del Ártico piden a la UE que se implique para garantizar su seguridad

Los países del Ártico han reclamado a la Unión Europea que se implique en la seguridad de la región, que se enfrenta a múltiples amenazas al convertirse en "un escenario central en el que compiten las grandes potencias", ha advertido el primer ministro finlandés, Petteri Orpo.

"Nuestro entorno de seguridad ha cambiado fundamentalmente", ha dicho Orpo. "Lo que sucede en el Ártico tiene repercusiones directas para el conjunto de la UE. Por tanto, necesitamos un liderazgo de la UE firme y coordinado", ha insistido el finlandés tras una cumbre en Rovaniemi (Finlandia).

En la reunión han participado el canciller alemán Friedrich Merz, los primeros ministros de Dinamarca, Mette Frederiksen; Estonia, Kristen Michal; Letonia, Andris Kulbergs; y los presidentes de Lituania, Gitanas Nauseda; Rumanía, Nicusor Dan, y el Consejo Europeo, António Costa, además de la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas. "La seguridad del Ártico es la seguridad de Europa", ha dicho Costa.

Punto crítico

Orpo ha insistido en que la UE "debe intensificar sus acciones para promover la estabilidad y la prosperidad en la región". Esto va desde la seguridad hasta el desarrollo de infraestructuras, la seguridad energética o la lucha contra el cambio climático, problemas fundamentales en el Ártico.

"Esta región se ha convertido en un punto crítico geopolítico. Rusia está reforzando sus capacidades militares aquí y utiliza su presencia para llevar a cabo actividades híbridas a diario", ha reconocido Merz. El canciller alemán ha subrayado que esta cumbre debe ser el fin de la "baja atención en el Alto Norte".

"El Ártico debe seguir siendo una región de paz, estabilidad y cooperación constructiva basada en el derecho internacional y el respeto a los pueblos internacionales y sus derechos", ha dicho el finlandés. Además, he defendido la necesidad de que las posiciones de la UE y la OTAN estén alineadas.

Groenlandia

A los intentos de influencia y control de China se han sumado las amenazas de Estados Unidos a la soberanía de Groenlandia, territorio clave para la región. Aunque sin mencionarlo, el presidente del Consejo Europeo ha reconocido que "el Ártico es otra víctima del debilitamiento del sistema multilateral".

La primera ministra danesa ha asegurado que las conversaciones con Estados Unidos continúan, pero "es pronto" para sacar conclusiones. "Cuando asumí el cargo de primera ministra de Dinamarca, la región del Ártico no figuraba realmente en la agenda de la Unión Europea ni de la OTAN", ha dicho Frederiksen, "en este preciso momento, tenemos a 10 aliados realizando ejercicios conjuntos en Groenlandia". La danesa espera mejorar también la cooperación con Washington en este ámbito.

La amenaza rusa

La victoria de la extrema derecha en Sajonia ha avivado el debate en Alemania sobre el papel del país en la UE y el apoyo a Ucrania. Preguntado por la cuestión, Merz ha defendido que "Alemania está tan estrechamente ligada al destino del continente europeo que no podemos desvincular la política exterior y de seguridad de lo que debatimos en casa".

El canciller alemán ha asegurado que es "nuestro deber histórico" hacer lo posible por ayudar a Ucrania "a preservar la paz y la libertad en Europa". Si Rusia gana, ha advertido Merz, esto "tendrá consecuencias imprevistas y sin precedentes para todos nosotros, incluida Alemania".

"Los únicos que tienen derecho a estar cansados son los ucranianos", ha dicho el primer ministro letón. También el presidente de Lituania ha respaldado a Merz argumentando que entiende que a los ciudadanos les preocupe el coste de la vida o el desempleo. "Deberíamos esforzarnos más en explicar la relación entre esto y la política exterior", ha argumentado Nauseda.

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"Tenemos que luchar contra la agresión rusa", ha insistido el lituano. "Aunque la guerra no sea en nuestro territorio, estamos luchando por nuestra libertad", ha insistido. "Si perdemos nuestra independencia", ha dicho Nauseda, "la inflación, el desempleo y la tasa de crecimiento serán irrelevantes".