Aceitunas Torrent lanza su tienda online para llevar el sabor tradicional mediterráneo a los hogares. Así, la compañía podrá facilitar sus selectas aceitunas y aceites de gran calidad en diferentes formatos, adaptables a las necesidades de los clientes. La empresa española Aceitunas Torrent, referente en la producción y exportación de aceitunas de mesa, anuncia el lanzamiento de su nueva tienda online, un canal directo que permitirá a los consumidores en España comprar sus productos de forma cómoda y sencilla desde cualquier punto del país.

Con más de 125 años de historia, Aceitunas Torrent, compañía familiar fundada en 1898 en Córdoba, da un paso estratégico en su evolución con una plataforma digital que acerca su catálogo al consumidor final dentro del territorio nacional.

La nueva tienda online, disponible en su web oficial www.aceitunastorrent.com/tienda, ofrecerá una selección de sus productos más representativos, incluyendo aceitunas de variedades como hojiblanca, gordal o manzanilla, así como aceites de oliva de alta calidad. Todos ellos elaborados bajo los exigentes estándares que han consolidado la marca a lo largo de generaciones.

Este lanzamiento responde al crecimiento del comercio electrónico en el sector alimentación en España y refuerza la apuesta de la compañía por la digitalización y la proximidad con el consumidor local, para llegar a lugares donde existe menor distribución, además de para la conveniencia de los clientes particulares.

La nueva tienda online ha sido diseñada para ofrecer una experiencia de compra ágil, intuitiva y adaptada a todos los dispositivos, facilitando el acceso a productos tradicionales sin salir de casa.

Según explica Francisco Torrent, CEO de Aceitunas Torrent: “El lanzamiento de nuestra tienda online en España supone un paso natural en nuestra evolución. Queremos estar más cerca que nunca del consumidor, facilitando el acceso directo a nuestros productos desde cualquier punto del país. Así, seguimos innovando sin perder nuestra esencia: más de un siglo dedicados a compartir la cultura de la aceituna”. “Este gran paso que damos, es un sueño cumplido y lo damos, haciendo coincidir nuestro proyecto con el Mayo cordobés, el mes festivo por excelencia en el que celebramos nuestra identidad. Nos llena de un gran orgullo saber que, por fin, nuestras aceitunas llegarán directamente a los hogares, no solo de Córdoba, sino a los de toda la península, para que las familias puedan disfrutarlas y compartirlas desde la época más bonita del año para nuestra ciudad.”

La nueva tienda online nace con una oferta pensada para todos los públicos, para quienes buscan el sabor más auténtico y nostálgico, de aliños que rescatan la esencia de las casas cordobesas de siempre, pasando por aceitunas rellenas de anchoa de primera calidad, el acompañamiento perfecto para cualquier aperitivo en familia o con amigos.

Y para los más innovadores, la modernidad llega de la mano de The Coolives, una gama revolucionaria diseñada para el ritmo de vida actual: snacks saludables, sin líquido, fáciles de llevar y con aromas sorprendentes. Es la forma en la que la tradición aceitunera de Córdoba se adapta a las nuevas generaciones y a los momentos de ocio fuera de casa.

Sobre Aceitunas Torrent

Aceitunas Torrent es una empresa familiar española dedicada al aderezo, envasado y comercialización de aceitunas de mesa. Fundada en Córdoba en 1898, cuenta con una sólida trayectoria internacional y presencia en numerosos mercados. Su filosofía de trabajo combina tradición e innovación, apostando por la calidad del producto y la excelencia en todos sus procesos.