Endesa invertirá 750.000 euros en el refuerzo de las infraestructuras eléctricas de Puente Genil

Los responsables de e-distribución, filial de Redes de Endesa, en Córdoba, se han reunido con el alcalde de Puente Genil, Sergio Velasco, para presentarle el plan de digitalización y refuerzo de las infraestructuras que la compañía impulsará en este municipio. En concreto, Endesa invertirá 750.000 euros en diversas actuaciones que se desarrollarán durante el periodo 2026-2029.

Entre las principales actuaciones contempladas en este plan destaca el refuerzo de las redes de media tensión que abastecen al municipio. Así, Endesa renovará más de 850 metros de una línea subterránea de media tensión procedente de la subestación de Cordobilla mediante la sustitución de cableado en las calles Baldomero Jiménez, Esposos Ortega y Vergara, García Lorca y Pérez Galdós.

Intervención en la urbanización Cañada de la Plata

Asimismo, la compañía acometerá la reforma de otro tramo de una línea de media tensión procedente de la subestación Proceran, con la renovación de 300 metros de cableado que discurren por las calles Colina, Collado y Alcor, en la urbanización Cañada de la Plata. Los trabajos requerirán la apertura de zanjas y una estrecha coordinación con el Ayuntamiento para minimizar las afecciones durante su ejecución.

Dentro de este plan, la compañía también desarrollará un importante esfuerzo inversor en materia de digitalización. En concreto, destinará 40.000 euros a la reforma de centros de transformación, medidas que permitirán mejorar la gestión de las infraestructuras, reducir los tiempos en caso de una puntual incidencia y el análisis en detalle del comportamiento de la red, facilitando así la detección temprana de anomalías.

Estos trabajos se enmarcan en el Plan de Inversión de e-distribución para Córdoba destinado a medidas de renovación, automatización, ampliación y mejora de las redes de distribución eléctricas para poder reforzar el servicio, incrementar su calidad y favorecer la integración progresiva de las energías renovables a las redes de distribución.

Mejores infraestructuras para una ciudad en crecimiento

El alcalde ha valorado muy positivamente el compromiso de Endesa con el municipio, destacando que esta inversión "supone un paso muy importante para reforzar la calidad del suministro eléctrico y garantizar que nuestras infraestructuras estén preparadas para responder a las necesidades de una ciudad en crecimiento". Velasco ha subrayado que la planificación presentada por la compañía "permitirá avanzar en la modernización de la red, mejorar la respuesta ante incidencias y ofrecer un servicio más eficiente a los vecinos".

Asimismo, el alcalde ha destacado la coordinación entre Endesa y el Ayuntamiento para minimizar las afecciones durante la ejecución de los trabajos, especialmente en las zonas donde será necesario abrir zanjas. "Estamos ante una actuación de gran relevancia, que combina renovación, digitalización y mejora tecnológica, y que contribuirá a reforzar la seguridad y fiabilidad del suministro en todo el municipio", ha señalado Velasco, quien ha agradecido a la compañía "su apuesta por Puente Genil y por un modelo energético más moderno y sostenible".