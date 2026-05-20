Córdoba se enciende con la ‘SHS Fever Night’

Córdoba se prepara para convertirse en uno de los epicentros de la innovación automovilística con la llegada de la ‘SHS Fever Night’, el gran evento nacional de OMODA & JAECOO, que tendrá lugar mañana jueves, 21 de mayo. Entre las 19:30 y las 22:00 horas, la marca reunirá a clientes, medios de comunicación e influencers en una experiencia única que combina tecnología, producto y entretenimiento.

Este encuentro, que se celebrará de forma simultánea en toda España como parte de la segunda edición del OJ Premiere, conmemora además un hito clave para la compañía: la consecución de 50.000 clientes en el mercado español en un tiempo récord.

En Córdoba, el concesionario OMODA JAECOO My Cars será uno de los escenarios protagonistas de esta cita, reuniendo a clientes, potenciales compradores y creadores de contenido en torno a una propuesta diferencial que refuerza la conexión directa de la marca con su comunidad.

Tras el éxito de su primera edición —que congregó a miles de asistentes en todo el país—, OMODA & JAECOO da un paso más en su estrategia experiencial, llevando a cada territorio un evento global adaptado al entorno local.

Planeta 80 estará en el evento. / Casavi

Córdoba, reflejo del crecimiento de OMODA & JAECOO en España

La elección de Córdoba como una de las sedes de la ‘SHS Fever Night’ responde al gran momento que vive la marca en España. Con 50.000 clientes alcanzados en un corto periodo de tiempo, OMODA & JAECOO se posiciona como uno de los actores más dinámicos del sector.

Este crecimiento también se refleja a nivel local, donde la compañía continúa consolidando su presencia y reforzando su red comercial, acercando su propuesta a un público cada vez más amplio.

A nivel nacional, la compañía cerró abril con 3.343 matriculaciones —su mejor dato mensual hasta la fecha—, lo que supone un crecimiento cercano al 120 % respecto al año anterior. En el acumulado del año, OMODA & JAECOO alcanza ya las 11.506 unidades matriculadas, con un incremento cercano al 92 %. Además, más del 70 % de sus ventas corresponden a clientes particulares, donde la marca ya supera el 5 % de cuota, consolidando su fuerte posicionamiento en el mercado español.

Tecnología y nuevos lanzamientos en el centro de la experiencia

Durante la ‘SHS Fever Night’, los asistentes podrán descubrir de primera mano la tecnología Super Hybrid System (SHS), pilar clave en la estrategia de electrificación de OMODA & JAECOO.

El evento será también el escaparate de los últimos lanzamientos de la marca, entre los que destacan el OMODA 7 SHS híbrido enchufable y el JAECOO 8 SHS híbrido enchufable, además de las nuevas versiones híbridas SHS de JAECOO 5 y JAECOO 7.

Esta nueva generación de modelos refleja la evolución de la gama hacia soluciones más eficientes, avanzadas y sostenibles, en un contexto en el que los vehículos electrificados ya representan el 88 % de las ventas de la compañía.

Campaña de la firma. / Casavi

Una experiencia de marca en Córdoba

El concesionario OMODA JAECOO My Cars (en el polígono La Torrecilla) se transformará para la ocasión en un espacio inmersivo donde la presentación de producto se combinará con música, dinamización y actividades interactivas.

La velada está diseñada para ofrecer una experiencia diferencial que refuerce el vínculo emocional entre la marca y su comunidad local, en línea con el posicionamiento global de OMODA & JAECOO. Este formato, replicado de manera simultánea en toda España, permitirá amplificar el impacto del evento tanto a nivel local como nacional. Además, con motivo de la ‘SHS Fever Night’, OMODA JAECOO My Cars ofrecerá condiciones especiales para la adquisición de vehículos hasta el próximo 31 de mayo.

Un evento global con impacto local

Con esta segunda edición, OMODA & JAECOO consolida OJ Premiere como una plataforma estratégica que acerca la marca al territorio, combinando una visión global con una fuerte conexión local.

En este contexto, Córdoba se posiciona como uno de los escenarios clave de esta gran celebración, en la que la compañía proyecta su crecimiento, su apuesta por la electrificación y una nueva forma de vivir la automoción.