CCOO denuncia que las intérpretes de lengua de signos afrontan el inicio de curso sin conocer aún sus destinos.

El Sindicato de Enseñanza de CCOO de Córdoba ha denunciado la situación de incertidumbre que atraviesan las intérpretes de lengua de signos (ILSE) a solo un día del inicio de las clases en ESO, Bachillerato y Formación Profesional, ya que, según sostiene, algunas profesionales todavía desconocen su destino y otras han sido asignadas a centros que no les corresponden por errores en los listados.

El responsable de Enseñanza Privada y Servicios Socioeducativos de CCOO de Córdoba, Fernando Rueda, ha criticado que esta situación se repita cada inicio de curso y ha reclamado a la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y FP y a la empresa adjudicataria del servicio, Os Ventos, una planificación que permita cerrar las adjudicaciones con suficiente antelación.

Según explica el sindicato, algunas de las plazas que aparecen en los listados no se corresponderían con necesidades reales porque el alumnado al que estaban vinculadas ya no estaría escolarizado en esos centros.

Problemas para la conciliación

CCOO señala que la incertidumbre afecta especialmente a las trabajadoras situadas en las posiciones más bajas de las listas de adjudicación, que pueden verse obligadas a desplazarse a centros alejados de su domicilio con apenas horas de margen.

Rueda sostiene que esta falta de previsión dificulta la conciliación laboral y familiar, al impedir organizar con antelación desplazamientos, horarios y responsabilidades de cuidado.

El sindicato considera que las necesidades podrían conocerse y las plazas quedar definidas durante el mes de julio, una vez realizadas las adjudicaciones escolares para el curso siguiente.

Incertidumbre también para las familias

CCOO recuerda que estas profesionales desempeñan una función esencial para garantizar la atención educativa del alumnado sordo y advierte de que la falta de planificación genera preocupación también entre las familias, que no saben si sus hijos dispondrán desde el primer día del apoyo que necesitan.

La organización sindical reclama “soluciones, planificación y estabilidad” y asegura que continuará trabajando junto a las intérpretes para resolver esta situación. Asimismo, no descarta convocar movilizaciones si no se producen avances.

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“Las profesionales están cansadas de que cada septiembre vuelva a ocurrir lo mismo. No podemos normalizar que quienes garantizan un derecho fundamental del alumnado comiencen cada curso sin saber dónde van a trabajar”, ha señalado Rueda.