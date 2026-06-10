Manuela Pozuelo: «Hemos vivido momentos de convivencia, esfuerzo y respeto que reflejan a la perfección la esencia del proyecto»

Ronda acogió el pasado fin de semana la gran final de la 13ª Copa COVAP. ¿Qué balance hace de esta edición?

El balance es extraordinariamente positivo. Ha sido el broche perfecto para una edición que ha vuelto a demostrar la enorme capacidad de la Copa COVAP para unir deporte, educación y valores. Hemos recorrido Andalucía compartiendo experiencias con miles de niños y niñas y sus familias, y hemos comprobado una vez más el compromiso de todos con un modelo de deporte que va mucho más allá de la competición.

«Los valores forman parte del ADN de la Copa COVAP»

¿Qué ha supuesto Ronda para el cierre de esta edición?

Ronda nos ha brindado un escenario magnífico para culminar este recorrido. Hemos vivido momentos de convivencia, esfuerzo y respeto que reflejan a la perfección la esencia del proyecto. Para nosotros, el mayor éxito no está únicamente en los resultados deportivos, sino en el impacto positivo que generamos en cada participante y en su familia.

Jesús Navas en la Final de la 13ª Copa COVAP en Ronda. / Copa Covap

¿Qué alcance ha tenido la Copa COVAP en 2026?

Durante esta edición han participado más de 4.000 niños y niñas procedentes de 380 equipos de toda Andalucía, acompañados por sus equipos técnicos y familiares. Más allá de los números, lo más importante es comprobar cómo la Copa COVAP sigue consolidándose como un proyecto de referencia en la promoción de hábitos saludables y en la formación en valores a través del deporte.

Más allá de la dimensión deportiva, el objetivo de la Copa COVAP es promover hábitos de vida saludable entre los jóvenes. ¿Cómo trabajan este aspecto?

Desde sus inicios, la Copa COVAP se ha concebido como una herramienta educativa. Por eso, en cada sede desarrollamos un programa paralelo de formación dirigido tanto a los participantes como a sus familias. Contamos con profesionales especializados que abordan cuestiones fundamentales como la alimentación equilibrada, la práctica regular de actividad física, el descanso, la gestión emocional o el uso responsable de las tecnologías.

Buffet en Las Delicias de Ronda en la Final de la 13ª Copa COVAP / Copa Covap

¿En qué temática principal habéis puesto el foco este año?

Este año, concretamente, hemos profundizado sobre cómo afecta el uso de pantallas a los niños y niñas, promoviendo una reflexión positiva. Para ello, un equipo de psicólogos ha impartido las sesiones ‘Descubriendo tu superpoder digital’, en la que se han trabajado con los participantes para abordar un uso responsable y consciente de la tecnología.

«Cuando las familias se implican y participan activamente, el alcance del proyecto se multiplica»

¿Qué mensaje quieren transmitir a los jóvenes sobre la salud y la tecnología?

Nuestro objetivo es trasladar mensajes prácticos y cercanos que puedan aplicarse en el día a día. Queremos que los jóvenes entiendan que la salud es el resultado de pequeñas decisiones cotidianas. Y, en un contexto cada vez más digitalizado, también que aprendan a gestionar de forma equilibrada el tiempo que dedican a las pantallas, aprovechando las oportunidades que ofrece la tecnología sin que interfiera en su bienestar, su descanso o sus relaciones personales.

Final de la 13ª Copa COVAP en Ronda. / Copa Covap

¿Y qué papel desempeñan las familias dentro del proyecto?

Las familias son una pieza fundamental. Los hábitos saludables no se adquieren únicamente en el campo de juego o durante una jornada formativa, se consolidan en casa, a través del ejemplo, la comunicación y las rutinas compartidas. Por eso, en la Copa COVAP siempre hemos entendido que para generar un impacto real y duradero es imprescindible implicar también a madres y padres, y familias en general, en este proceso educativo. Cuando las familias se implican y participan activamente, el alcance del proyecto se multiplica y los mensajes que transmitimos tienen una mayor continuidad en el entorno familiar.

¿Cómo trabajan con las familias durante las diferentes sedes provinciales?

Como hemos puesto el foco este año en uno de los desafíos más presentes en la vida cotidiana de los hogares: la gestión del uso de las pantallas y los dispositivos digitales, un equipo de nutricionistas ha impartido las charlas pedagógicas ‘Familias digitales, hábitos saludables’, en las que se han compartido recomendaciones prácticas para fomentar un uso equilibrado de la tecnología, establecer límites adecuados y favorecer rutinas que promuevan el descanso, la actividad física y la convivencia familiar. Nuestro objetivo es ayudar a las familias a encontrar un equilibrio saludable que contribuya al bienestar integral de los niños y niñas.

Final de la 13ª Copa COVAP en Ronda / Copa Covap

Otro eje central del proyecto es la transmisión de valores positivos. ¿Cómo se fomentan dentro de la Copa COVAP?

Los valores forman parte del ADN de la Copa COVAP. Trabajamos para que cada jornada sea una experiencia educativa en la que el respeto, la convivencia y la igualdad tengan el mismo protagonismo que el aspecto deportivo. Fomentamos el compañerismo a través del trabajo en equipo y del reconocimiento del esfuerzo colectivo por encima de los logros individuales. Promovemos la equidad garantizando que todos los participantes disfruten de las mismas oportunidades y vivan una experiencia enriquecedora independientemente de su nivel deportivo. Y apostamos por la integración creando espacios inclusivos donde cada niño y cada niña se sienta valorado, respetado y parte de un proyecto común.

«Queremos que los jóvenes entiendan que la salud es el resultado de pequeñas decisiones cotidianas»

¿Qué impacto ha tenido la Copa COVAP desde sus inicios?

Este proyecto, único en Andalucía, ha sensibilizado en estos valores a cerca de 50.000 participantes pertenecientes a 3.500 equipos alevines de fútbol y baloncesto. Además, ha implicado a unos 100.000 familiares de más de 40 municipios andaluces, reforzando así su dimensión educativa, social y deportiva y convirtiéndose en una auténtica herramienta de transformación a través del deporte. Creemos firmemente que el deporte es una herramienta extraordinaria para formar mejores personas y contribuir a una sociedad más justa, inclusiva y cohesionada.

Manuela Pozuelo, junto a Jesús Navas, en la entrega de condecoraciones en la Final de la 13ª Copa COVAP en Ronda. / Copa Covap

¿Qué tres palabras resumen el espíritu y los valores de la Copa COVAP?

Si tuviera que resumir la esencia de la Copa COVAP en tres palabras serían: valores, salud, y futuro.

Valores, porque creemos en el deporte como una escuela de vida. Salud, porque promovemos hábitos que contribuyen al bienestar integral de los jóvenes. Y futuro, porque todo lo que hacemos tiene como objetivo ayudar a las nuevas generaciones a crecer con herramientas que les permitan desarrollarse de forma saludable, responsable y feliz.