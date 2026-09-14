Lourdes Galisteo fusiona teatro, música y danza en su nuevo espectáculo artístico 'Legado del recuerdo'

'Legado del recuerdo' es el nombre del nuevo espectáculo artístico que la joven artista pontanesa Lourdes Galisteo ofrecerá los próximos días 9 y 10 de octubre en el Teatro Circo de Puente Genil a partir de las 21.00 horas. El evento está organizado por la Mesa Local de la Juventud y cuenta con la colaboración de la delegación municipal de Cultura del Ayuntamiento de Puente Genil.

Durante el acto de presentación, la concejala de Cultura, María Delgado, señaló que el punto de partida surge a raíz de aquel famoso vídeo bailando una marcha de Semana Santa que la propia Galiseo subió sus redes sociales. El vídeo tuvo "tanta aceptación" que "ella ha querido teatralizar ese proceso dando lugar a un espectáculo que fusiona teatro, música y danza”, señaló la edil, quien animó a los pontanenses a presenciar este evento que "seguro que va a tener una asistencia masiva”.

Marchas, cantos y saetas cuarteleras

Por su parte, Lourdes Galisteo, reveló sentirse "muy ilusionada" por poder presentar este espectáculo en Puente Genil, y explicó que “se trata de una obra inspirada en marchas de Semana Santa, cantos de la Schola Cantorum 'Santa Cecilia' y saetas cuarteleras”. “Espero que le guste tanto a quién le apasiona la Semana Santa como a quién no”, señaló la autora, que finalizó la presentación recalcando que la obra va más allá del teatro físico, ya que “busca contar con el cuerpo lo que no cabe en las palabras”.

'Legado del recuerdo' persigue según Galisteo ser un homenaje a "todo lo que nos han dejado quienes ya no están con nosotros, pero que de alguna manera siguen estando", un concepto repleto de emociones, plasmado en una figuración que acompaña a la artista durante su puesta en escena. La obra también contará con la colaboración de Saúl Silos, Ángela Morón y María Magdalena Morón. El precio de las entradas será de diez euros, y pueden adquirirse en venta anticipada en Papelería La Ideal.