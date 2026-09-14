Provincia
Lourdes Galisteo fusiona teatro, música y danza en su nuevo espectáculo artístico 'Legado del recuerdo'
La joven actriz pontanesa integra en su nueva obra elementos tradicionales como las marchas de Semana Santa y las saetas cuarteleras para explorar la memoria y las emociones en escena
'Legado del recuerdo' es el nombre del nuevo espectáculo artístico que la joven artista pontanesa Lourdes Galisteo ofrecerá los próximos días 9 y 10 de octubre en el Teatro Circo de Puente Genil a partir de las 21.00 horas. El evento está organizado por la Mesa Local de la Juventud y cuenta con la colaboración de la delegación municipal de Cultura del Ayuntamiento de Puente Genil.
Durante el acto de presentación, la concejala de Cultura, María Delgado, señaló que el punto de partida surge a raíz de aquel famoso vídeo bailando una marcha de Semana Santa que la propia Galiseo subió sus redes sociales. El vídeo tuvo "tanta aceptación" que "ella ha querido teatralizar ese proceso dando lugar a un espectáculo que fusiona teatro, música y danza”, señaló la edil, quien animó a los pontanenses a presenciar este evento que "seguro que va a tener una asistencia masiva”.
Marchas, cantos y saetas cuarteleras
Por su parte, Lourdes Galisteo, reveló sentirse "muy ilusionada" por poder presentar este espectáculo en Puente Genil, y explicó que “se trata de una obra inspirada en marchas de Semana Santa, cantos de la Schola Cantorum 'Santa Cecilia' y saetas cuarteleras”. “Espero que le guste tanto a quién le apasiona la Semana Santa como a quién no”, señaló la autora, que finalizó la presentación recalcando que la obra va más allá del teatro físico, ya que “busca contar con el cuerpo lo que no cabe en las palabras”.
'Legado del recuerdo' persigue según Galisteo ser un homenaje a "todo lo que nos han dejado quienes ya no están con nosotros, pero que de alguna manera siguen estando", un concepto repleto de emociones, plasmado en una figuración que acompaña a la artista durante su puesta en escena. La obra también contará con la colaboración de Saúl Silos, Ángela Morón y María Magdalena Morón. El precio de las entradas será de diez euros, y pueden adquirirse en venta anticipada en Papelería La Ideal.
- El Valle de los Pedroches gana el primer Mundial del Jamón, con Brad Pitt, Antonio Banderas y Georgina Rodríguez entre los reconocidos
- Fallece a los 70 años el sacerdote lucentino José Gutiérrez tras una vida dedicada a la Iglesia
- El pueblo de Córdoba cuyo nombre significa 'el bello castillo' en honor a una de las fortalezas más impresionantes de España
- El pueblo de Córdoba cuyos vecinos siguen llamándose como en tiempos de Roma
- Nadie espera encontrar esto en un pueblo de Córdoba: un viaje a la Prehistoria gracias a una ruta senderista de 6 kilómetros
- La Diputación de Córdoba felicita a Los Pedroches por el reconocimiento al mejor jamón del mundo
- Córdoba cambia de 'fase climática': bajan las temperaturas y la Aemet espera lluvias en estas horas del día
- La Aemet avisa de un importante cambio en el tiempo en Córdoba: el calor se prepara para decir adiós