Salvador Gutiérrez Solís recibirá el Premio Factoría Creativa de las Letras Nacional en La Rinconada

El escritor cordobés Salvador Gutiérrez Solís será reconocido con el Premio Factoría Creativa de las Letras Nacional el próximo jueves, 17 de septiembre, en un acto en el Centro Cultural La Villa de La Rinconada que será conducido por la periodista y escritora Mercedes de Pablos.

Según ha detallado el Ayuntamiento de La Rinconada en una nota de prensa, con este acto se ha dado inicio la parada otoñal del programa 'Estación de las Letras', galardonado con el Premio Nacional de Fomento de la Lectura por el Gobierno de España. En el marco de Estación de las Letras 2026, proyecto que consolida a La Rinconada como Ciudad de los Libros y la Lectura, el Ayuntamiento de La Rinconada concede el Premio Factoría Creativa Nacional de las Letras a Salvador Gutiérrez Solís, en reconocimiento a una trayectoria literaria ejemplar y a su decisiva contribución al desarrollo y la difusión de la cultura.

En este sentido, el autor ha construido una de las trayectorias más sólidas y reconocidas de la literatura española contemporánea. Novelista, ensayista, articulista y promotor cultural, su obra se distingue por la calidad literaria, el compromiso con la realidad contemporánea y una constante capacidad para renovar los lenguajes narrativos, convirtiéndose en una voz imprescindible de las letras españolas. Gutiérrez Solís es el creador de la inspectora Carmen Puerto, protagonista de la aclamada trilogía compuesta por 'Los amantes anónimos', 'El lenguaje de las mareas', y 'Solo vive quien muere'. Con 'El sentimiento cautivo' (2005) fue finalista Premio Fernando Lara.

Reconocimientos nacionales

También fue finalista del Premio Nacional de la Crítica por 'La novela de un novelista malaleche' (DVD Ediciones) y ganador del Premio Andalucía de la Crítica en 2012, por 'El escalador congelado' (Ediciones Destino). Su última novela 'La estrategia del impostor' (2025) obtuvo el Premio Jaén de novela.

Asimismo, Gutiérrez Solís ha obtenido el Premio de Novela Universidad de Sevilla, Premio de Novela Juan Valera o el Premio de Novela Diputación de Córdoba. Junto a su faceta como escritor, ha desarrollado una intensa labor como dinamizador cultural, impulsando proyectos que han contribuido a acercar la literatura a nuevos públicos, fomentar la lectura y convertir la cultura en un espacio de encuentro, reflexión y participación ciudadana.

Esa vocación de servicio público del autor desde la creación, conecta plenamente con los principios que inspiran 'Estación de las Letras', centrados en hacer de la palabra un instrumento de transformación social, cohesión y pensamiento crítico. Es el creador de hilos literarios en Twitter (en su perfil @gutisolis) que cuentan con millones de lectores de todo el mundo, además ejerce como profesor del Máster de Escritura Creativa de la Universidad Internacional de Valencia y director Literario de CordoBlack, del Festival de Novela Negra del Sur, del Mairena Black, del festival Verbo y del Festival de la Palabra. Su amplia obra está referenciada en multitud de antologías, tanto nacionales como internacionales. Gutiérrez Solís así es colaborador habitual de los medios de comunicación (Diario de Sevilla, Cádiz Información, etc.), así como de diferentes revistas literarias y culturales, incluido en el Diccionario de Literatura de Espasa Calpe -2004-, ha sido traducido a varios idiomas.

Literatura como forma de vida pública

Su vinculación con La Rinconada ha sido igualmente determinante. Como colaborador e impulsor de iniciativas culturales, ha contribuido al crecimiento de un modelo de gestión reconocido por su capacidad para situar la literatura en el centro de la vida pública, favoreciendo el diálogo entre escritores, lectores, instituciones y nuevas generaciones.

Su implicación ha ayudado a fortalecer un proyecto cultural que hoy constituye una referencia dentro y fuera de Andalucía. Es miembro del Consejo Lector de las Letras de La Rinconada y jurado del Almudena Grandes. En palabras de la delegada de Cultura el Ayuntamiento de La Rinconada Raquel Vega "la concesión de este galardón supone un reconocimiento a quienes entienden la creación literaria como un compromiso permanente con la sociedad y con la cultura". La trayectoria de Salvador Gutiérrez Solís representa los "valores de excelencia, creatividad, innovación y generosidad intelectual que inspiran el proyecto Estación de las Letras, y que han convertido a La Rinconada en un espacio de referencia para la promoción de la lectura y el pensamiento", ha destacado Vega.