'Las mujeres que habito' llega a Córdoba de la mano de la actriz cordobesa Ángela Conde

Un homenaje a las mujeres invisibles, las madres, las abuelas y las hijas, las que cuidaron en silencio y las que callaron por miedo. Así se presenta la obra 'Todas las mujeres que habito', el primer espectáculo unipersonal de la actriz, directora y cómica cordobesa Ángela Conde, en el que da vida a cuatro generaciones de mujeres. Podrá verse el sábado 3 de octubre a las 20.30 horas en el Teatro Avanti de Córdoba, y las entradas pueden adquirirse aquí.

El texto está escrito por la propia Ángela Conde con la supervisión de Alejandra Jiménez-Cascón, y dirigido por Montse Rangel, tres mujeres creadoras egresadas de la Escuela Superior de Artes Escénicas (ESAD) de Sevilla. En esta obra, Conde da vida a cuatro generaciones de mujeres uniendo el drama y la comedia para mostrar a diferentes personajes femeninos. Viajando entre el pasado y el presente, Soledad, la protagonista de esta historia, toma conciencia de cómo las mujeres siguen repitiendo los patrones patriarcales aun sin quererlo y por supuesto sin haberlo planeado. Una obra "necesaria debido a que la libertad de las mujeres y los derechos adquiridos están en peligro por el auge de movimientos populistas".

Romper el silencio, impulsar la memoria

En 'Todas las mujeres que habito' se habla de abuso y agresiones contra las mujeres. Desde el propio marido a la Iglesia, con la complicidad del pueblo, algo que se ha dado en todas y cada una de las generaciones.

Desde la organización destacan el descubrimiento del arte japonés del Kintsugi, que ha cobrado un significado notable para la propia obra y en lo personal. El Kintsugi es una técnica de origen japonés para arreglar fracturas de la cerámica con barniz de resina espolvoreado o mezclado con polvo de oro, plata o platino. Forma parte de una filosofía que plantea que las roturas y reparaciones forman parte de la historia de un objeto, y que deben mostrarse en lugar de ocultarse, incorporarse y además hacerlo para embellecer, poniendo de manifiesto su transformación e historia. Esta filosofía enseña que no solo hay que reconstruirse tras un suceso doloroso, sino que es importantísimo mostrar las cicatrices a modo de memoria histórica, para que nunca más se repita.

'Todas las mujeres que habito' ha conseguido el Premio Mejor Actriz en el Festival Frigiliana 2024, el Premio Mejor Actriz en el Festival Mar de Plata 2024 y el Premio del Público en el Festival Frigiliana 2024, además de ser candidata a los Premios Max a Mejor Obra Revelación y Mejor Autoría Revelación en 2025.