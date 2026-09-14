El Nazareno de Baena convierte el Día de Jesús en un viaje por 150 años de historia

Baena vive este lunes una jornada especialmente señalada en torno a Nuestro Padre Jesús Nazareno. La localidad celebra su tradicional Día de Jesús con una procesión de carácter extraordinario al coincidir con el 150 aniversario del inicio de los cultos en honor al titular de la cofradía y con el centenario de la reorganización de la hermandad de María Magdalena, cuya imagen participa por primera vez en este desfile acompañando al Nazareno.

Desde la iglesia conventual de San Francisco ha partido un cortejo que la cofradía ha querido convertir también en un recorrido por su propia memoria. La celebración hunde sus raíces en 1876, cuando la corporación solicitó al Obispado autorización para celebrar actos religiosos en torno al 14 de septiembre. Un año después, tras una nueva petición y la visita pastoral del 11 de octubre de 1877, la autorización quedó establecida con carácter indefinido.

Enseres históricos recuperados

El hermano mayor, Javier Valbuena, ha señalado que "todos los Días de Jesús son especiales, aunque la junta de gobierno ha querido que este aniversario tuviera un carácter diferente, recuperando enseres históricos y la estética de otras épocas, especialmente con piezas de las décadas de 1920 a 1960".

Jesús Nazareno de Baena, en un momento del recorrido durante la procesión del Día de Jesús. / Juan Carlos Roldán

Entre el patrimonio recuperado destaca la túnica de las espigas, realizada en 1952 y cuyo bordado ha sido trasladado a un nuevo soporte debido a su deterioro. La pieza, restaurada por especialistas de Jaén con una inversión de 9.500 euros más IVA, conserva aproximadamente el 98% del bordado original y ha sido bendecida durante el triduo. Su regreso al Nazareno está previsto para el Viernes Santo de 2027.

La recuperación alcanza también a otros elementos históricos, como las andas de plata Meneses de 1925 de la Virgen de los Dolores, un techo de palio de 1920, las andas policromadas de 1961 y la conocida como cruz de los cascotes dorados, de 1958.

Salida extraordinaria de María Magdalena con el Nazareno en el Día de Jesús. / Juan Carlos Roldán

Centenario de la hermandad de María Magdalena

Pero la gran novedad es Santa María Magdalena. Su participación extraordinaria coincide con el centenario de la reorganización de su hermandad, en 1926. Su presencia junto al Nazareno constituye un hecho inédito en el Día de Jesús y supone uno de los momentos más esperados de la procesión.

El desfile presenta además un recorrido modificado por las obras de la calle Amador de los Ríos e incorpora el paso por la calle del Moral, un tramo por el que el Nazareno no había procesionado anteriormente.