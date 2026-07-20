SP Group abre sus puertas al tejido empresarial cordobés en el desayuno empresarial de MetalCórdoba

Córdoba volvió a demostrar la fortaleza de su tejido industrial en el último desayuno empresarial organizado por MetalCórdoba antes del periodo estival. La cita, celebrada el día 17 de julio en las instalaciones de SP Group, en Villarrubia, reunió a más de 40 empresas de distintos sectores productivos de la provincia en una jornada marcada por el conocimiento compartido, la innovación y la creación de nuevas oportunidades de negocio.

Los desayunos empresariales se han consolidado como una de las iniciativas más valoradas por las empresas asociadas y colaboradoras de MetalCórdoba. Más allá de un encuentro de networking, este formato permite abrir las puertas de empresas referentes de la provincia para conocer de primera mano sus procesos productivos, su capacidad tecnológica y sus proyectos de futuro, favoreciendo la creación de sinergias y relaciones comerciales entre compañías.

La presidenta de MetalCórdoba, Ana María García González, destacó durante la apertura que "estos encuentros reflejan el compromiso de la asociación con el crecimiento de nuestras empresas. Conocer cómo trabajan otras industrias, compartir experiencias y generar confianza entre empresarios es la mejor manera de seguir fortaleciendo un sector que es esencial para la economía de Córdoba".

En esta ocasión, la empresa anfitriona fue SP Group, compañía referente en el desarrollo y fabricación de soluciones de packaging flexible y termoformable, con una importante presencia internacional y una estrategia basada en la innovación, la sostenibilidad y la mejora continua.

La jornada comenzó con la bienvenida y presentación institucional a cargo del CEO de SP Group, Francisco Bernal Cortés, quien compartió con los asistentes la evolución de la empresa, sus principales líneas de negocio y los proyectos de inversión que está desarrollando para afrontar los nuevos retos del mercado.

Ana María García, presidenta de MetalCórdoba, atendiendo a los medios de comunicación. / MetalCórdoba

Posteriormente, los participantes realizaron una visita guiada por las instalaciones de la compañía, donde pudieron conocer de cerca sus procesos de fabricación, el alto nivel de automatización de sus líneas de producción y la apuesta permanente por la innovación tecnológica, la eficiencia industrial y la sostenibilidad.

El encuentro concluyó con un desayuno networking que permitió el intercambio de experiencias entre empresarios, directivos y profesionales de diferentes sectores, generando un espacio de diálogo que favoreció el nacimiento de nuevas relaciones empresariales y futuras colaboraciones.

Desde SP Group valoraron muy positivamente haber acogido esta edición de los desayunos empresariales de MetalCórdoba, destacando la importancia de abrir las puertas de la empresa para acercar la realidad industrial a otras organizaciones y contribuir al fortalecimiento del ecosistema empresarial de la provincia. "Creemos firmemente que compartir nuestra forma de trabajar y mostrar nuestras capacidades industriales contribuye a crear un tejido empresarial más fuerte, colaborativo y preparado para afrontar los retos del futuro. La innovación y la cooperación son dos pilares fundamentales para seguir creciendo."

La celebración de este encuentro coincide además con un momento de expansión para SP Group, que continúa impulsando nuevas inversiones destinadas a ampliar su capacidad industrial, optimizar sus procesos logísticos y desarrollar soluciones de packaging cada vez más eficientes, sostenibles y adaptadas a las necesidades del mercado internacional.

MetalCórdoba, motor de la industria cordobesa

Con este encuentro, MetalCórdoba pone el broche final a su programación de desayunos empresariales antes del verano, una iniciativa que, edición tras edición, continúa creciendo en participación e impacto.

La asociación se consolida como una de las principales plataformas de conexión empresarial de la provincia, promoviendo la cooperación entre compañías, facilitando el intercambio de conocimiento y acercando a las empresas a experiencias de éxito que sirven de inspiración para afrontar los desafíos de la transformación industrial.

En un contexto donde la competitividad pasa por la innovación, la digitalización y la colaboración entre empresas, MetalCórdoba reafirma su compromiso con el desarrollo económico de Córdoba, impulsando proyectos que fortalecen el tejido productivo, generan oportunidades de negocio y sitúan a la industria como uno de los grandes motores de crecimiento de la provincia.

Los desayunos empresariales son ya mucho más que un encuentro periódico: representan una apuesta decidida por construir una industria más conectada, más innovadora y más competitiva, donde las empresas comparten conocimiento, generan alianzas y avanzan juntas hacia el futuro.

Entrega del reconocimiento de empresa colaboradora a SP Group. / MetalCórdoba

Como cierre de la jornada, la gerente de MetalCórdoba, Rosa Mata, destacó la importancia de seguir fortaleciendo el asociacionismo empresarial como herramienta clave para afrontar los retos actuales de la industria.

"Las empresas son mucho más fuertes cuando trabajan unidas. Desde MetalCórdoba seguimos apostando por crear espacios de encuentro, colaboración y generación de oportunidades que permitan a nuestras empresas crecer, innovar y ganar competitividad. Invitamos a todas las empresas del sector a formar parte de esta gran red empresarial, porque una asociación fuerte es sinónimo de un tejido industrial más sólido, con mayor capacidad de representación, más servicios y más oportunidades para afrontar con éxito los desafíos del presente y del futuro".

Asimismo, subrayó que MetalCórdoba continuará impulsando iniciativas que favorezcan el intercambio de conocimiento, el networking, la formación y la cooperación empresarial, consolidando el papel de la asociación como un aliado estratégico para el crecimiento de la industria cordobesa.