La red de ciclos de FP de Córdoba logra implantar la totalidad de los perfiles profesionales de la Base Logística del Ejército

El incremento de unos 600 alumnos en la modalidad de Formación Profesional representa uno de los datos más reseñables en el comienzo del curso 2026-202 en la provincia de Córdoba, donde el número global de estudiantes que regresan este martes a las aulas se sitúa en 75.525, en un total de 205 centros académicos.

La Junta de Andalucía ha emplazado la inauguración oficial en el IES Marqués de Comares de Lucena, instituto que, en el presente curso lectivo, conmemora su 75 aniversario. Un recorrido fotográfico por la historia del centro, plasmando la influencia social, cultural y educativa en la ciudad, ha enmarcado las intervenciones de las autoridades políticas y del propio director, José Fernando Lavela.

Globalmente, en este mes de septiembre, 152.000 estudiantes afrontan un nuevo año educativo en la provincia, excluyendo las enseñanzas universitarias, aproximadamente un millar menos que en el curso 2026-2027. Este retroceso en las matrículas, atribuido a la bajada de la natalidad, “no significa”, ha expresado el delegado del Gobierno de la Junta en Córdoba, Adolfo Molina, “menos recursos”, aludiendo, por ejemplo, a una plantilla de 5.174 profesores en la plantilla pública de Secundaria, “manteniéndose” hasta 600 profesionales de refuerzo porque “se sigue reforzando”, ha agregado, la atención a la diversidad.

Especialmente ha enfatizado Molina el progreso tanto de estudiantes como de oferta en la Formación Profesional, aunando a 20.168 estudiantes y un total de 418 ciclos formativos, con una cifra oficial de 1.216 profesores adicionales. En concreto, Molina ha definido la estrategia en esta vertiente como “una FP a la carta” dado que la Junta prioriza “lo que piden las empresas”.

Estudiantes del IES Marqués de Comares de Lucena este martes. / M. González

Como paradigma en este ámbito, ha asegurado que, después de una oportuna “adaptación”, resulta posible cursar en la provincia “todos los puestos importantes” que requerirá la futura Base Logística del Ejército de Tierra, “el gran proyecto tractor que va a cambiar la fisonomía” de Córdoba “en los próximos años”. Adofo Molina, acompañado por el delegado territorial de Desarrollo Educativo, Diego Copé, ha sostenido que esta BLET “va a ser un antes y un después para la reindustrialización” del territorio cordobés puesto que, actualmente, el polígono adyacente “ya está atrayendo a grandes industriales”. Finalmente, también ha recordado la creación de una oficina de información y asesoramiento para quienes estén interesados en incorporarse a las industrias vinculadas a la base logística.

En su intervención, José Fernando Lavela ha solicitado que Lucena “absorba” más ciclos formativos. Por ejemplo, en el IES Marqués de Comares continúan demandando el establecimiento de la familia de servicios sociocomunitarios, aparte de otras disciplinas en los IES Sierra de Aras y Juan de Aréjula. Lavela ha argumentado que “el empuje de las empresas” convierte en indispensable incrementar este modelo de enseñanza.

Junto a la edil de Educación, Miriam Ortiz, el alcalde, Aurelio Fernández, ha destacado que el IES Marqués de Comares “es un centro de referencia” en toda la provincia por su “calidad educativa” y respaldo la idea de que Lucena “ha de seguir creciendo” respecto del entramado de ciclos formativos de FP, siempre “adaptados a las necesidades” del municipio.