La Junta allana el camino al Ayuntamiento de Córdoba para que pueda comprar los cines de verano

La consejera de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, ha detallado este martes las claves del derecho de retracto ejercido por el Gobierno andaluz para hacerse con los cines de verano de Córdoba. Tal y como adelantó este periódico, la Junta inició el expediente para ejercer ese derecho de retracto -una figura que permite a una administración pública quedarse con un inmueble por encima de otros compradores- por los espacios que albergaban los cines Fuenseca, Delicias y Olimpia.

Lo que ha aclarado este martes la consejera es que la Junta ejerce el derecho de retracto a favor del Ayuntamiento de Córdoba, es decir, que será el Consistorio el que intente quedarse con los cines. Lo que ha dicho Del Pozo es que la Junta ha iniciado el expediente de rectracto "en favor, directamente, del Ayuntamiento" para que este "pueda adquirir los cines".

La consejera de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte, Patricia del Pozo. / A. J. GONZÁLEZ

Lo ha hecho, además, con la fecha tope que existe para ejercer este derecho, que es el 6 de octubre. La clave está en que la Junta tiene seis meses para ello, según la norma, y ese plazo vence el 6 de octubre porque la Administración tuvo conocimiento de que Antonio Amil adquirió los cines a los herederos de Martín Cañuelo el 6 de abril. Esto no quiere decir que el Ayuntamiento tenga que tener comprados los espacios antes del 6 de octubre, sino que existen seis meses que cumplen en esa fecha para que la Junta ejerza el citado derecho de retracto.

La cantidad que se entiende que el Ayuntamiento prevé pagar para quedarse con los cines es de 300.000 euros, la misma por la que Amil compró los espacios.

Imagen de archivo de una proyección en el cine Olimpia. / CHENCHO MARTÍNEZ

La declaración BIC, pendiente

La consejera de Cultura ha recordado que la Junta tiene dos expedientes abiertos en torno a los cines de verano de Córdoba. Por un lado, el expediente relativo al derecho de retracto, y por otro, el de protección de los cines como Bien de Interés de Cultural (BIC). Sobre este último, Del Pozo ha señalado que los servicios centrales de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico continúan estudiando la propuesta.

Por último, la consejera ha valorado el trabajo conjunto entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Córdoba. "Cuando las administraciones hablan, dialogan y se entienden se consiguen grandes cosas", ha reseñado Del Pozo, que ha calificado como "una gozada" trabajar con el Consistorio cordobés porque "nos complementamos perfectamente". "Gracias a esa forma de gestionar la cultura, el patrimonio o el deporte", ha agregado, "se están haciendo grandes cosas, como los baños árabes de San pedro, la Sinagoga o trabajos de mejora en Medina Azahara".