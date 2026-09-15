Un estudio liderado en Córdoba apunta a una hormona como posible acelerador de la pubertad en niñas con obesidad

Un estudio internacional liderado por investigadores del Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (Imibic), el Hospital Universitario Reina Sofía y la Universidad de Córdoba (UCO) ha identificado a la hormona LEAP2 como un posible factor implicado en el adelanto de la pubertad asociado a la obesidad infantil.

El trabajo, publicado en la revista científica Metabolism: Clinical and Experimental, combina el análisis de muestras humanas con experimentos en modelos animales para estudiar cómo el exceso de reservas energéticas puede influir en el comienzo de la maduración reproductiva.

Los investigadores comprobaron que las niñas con obesidad presentan concentraciones de LEAP2 en sangre significativamente superiores y niveles más bajos de ghrelina, conocida como la hormona del hambre. Este aumento de LEAP2 no se detectó en niñas con pubertad precoz y peso normal, lo que, según los autores, apunta específicamente a su posible relación con el adelanto puberal asociado a la obesidad.

Experimentos en animales

Para profundizar en el mecanismo, el equipo reprodujo en ratas un modelo de obesidad temprana y observó que los niveles de LEAP2 permanecían elevados durante el desarrollo puberal.

Posteriormente administró esta hormona a animales con peso normal. Los resultados mostraron un adelanto del inicio de la pubertad, una aceleración de la maduración de los ovarios y de la ovulación, lo que aporta evidencia experimental de que LEAP2 puede intervenir en la regulación de este proceso.

El estudio señala también que LEAP2 puede contrarrestar el retraso puberal provocado por una restricción calórica del 20%. Los investigadores apuntan a las neuronas Kiss1 del hipotálamo, implicadas en la activación del sistema hormonal reproductivo, como posibles mediadoras de estos efectos.

El vínculo entre nutrición y pubertad

El cerebro utiliza distintas señales para conocer el estado nutricional del organismo y decidir cuándo poner en marcha la maduración reproductiva. En situaciones de escasez de nutrientes aumenta la ghrelina, que contribuye a frenar este proceso.

LEAP2, producida principalmente en el hígado, actúa bloqueando la acción de la ghrelina sobre su receptor. Sus niveles aumentan cuando existe un exceso de energía, como ocurre en la obesidad, circunstancia que llevó al equipo cordobés a investigar su posible relación con el adelanto puberal.

Para el análisis en humanos se estudiaron tres grupos de niñas menores de ocho años atendidas en la Unidad de Endocrinología Pediátrica del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz de Madrid: niñas con obesidad, menores con peso normal y pubertad precoz central idiopática y niñas sanas con peso normal.

Posibles aplicaciones futuras

Los investigadores consideran que el sistema LEAP2/ghrelina podría convertirse en una futura diana de investigación para abordar alteraciones de la pubertad relacionadas con el estado nutricional, tanto el adelanto asociado a la obesidad como los retrasos vinculados a situaciones de desnutrición grave o anorexia nerviosa.

El trabajo abre además una línea de estudio en el síndrome de Prader-Willi, enfermedad rara caracterizada, entre otros aspectos, por una producción elevada de ghrelina, obesidad y alteraciones del desarrollo puberal. Los autores subrayan, no obstante, que las posibles aplicaciones clínicas requerirán nuevas investigaciones.

La investigación ha sido dirigida por Juan Roa, investigador del Imibic y profesor de la UCO, y forma parte de la tesis doctoral de Carmen Torres. También han participado científicos de la Universidad de Cambridge y de la Fundación Jiménez Díaz.