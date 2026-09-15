Movimiento Sumar Córdoba abre el proceso para elaborar sus candidaturas a las municipales de 2027

Movimiento Sumar Córdoba ha puesto en marcha el proceso para elaborar sus candidaturas de cara a las elecciones municipales de 2027, una fase que se desarrollará tanto en Córdoba capital como en la provincia y con la que la formación pretende incorporar perfiles procedentes de distintos ámbitos sociales y profesionales.

El partido afronta este proceso con la vista puesta en una posible candidatura conjunta de las fuerzas de izquierdas y progresistas de Córdoba, en función de los acuerdos que puedan alcanzarse entre las distintas organizaciones, a pesar de que a nivel nacional no se ha aclarado cómo será el futuro electoral a la izquierda del PSOE, ni tampoco del movimiento que lideró la ministra Yolanda Díaz. De momento, a la izquierda del PSOE solo ha dado un paso al frente en España Irene Montero, número 2 de Podemos.

Los concejales de Hacemos Córdoba Juan Hidalgo e Iván Fernández, en el salón de plenos. / AJ González

Córdoba, ejemplo de armonía en la coalición

Pese a la incertidumbre del contexto político nacional, Sumar apuesta por concurrir de manera conjunta en las próximas elecciones municipales. En los pasados comicios locales, esta formacion concurrió bajo las siglas de Hacemos Córdoba en la capital cordobesa. La coalición, formada por Izquierda Unida, Podemos, Sumar o Partido Verde, entre otras formaciones, logró cuatro concejales gracias a los 19.512 votos recibidos (12,96% del total).

De momento, tanto Izquierda Unida como o el Partido Verde, que también han lanzado sus procesos para elegir candidatos, han mostrado su interés en reeditar la coalición municipalista. Podemos no se ha pronunciado de monento, aunque Iván Fernández, concejal en el Ayuntamiento de Córdoba, también ha mostrado su interés en reditar la coalición y repetir como candidato.

Ramón Fernández y Valle López-Tello, del Partido Verde, frente al Ayuntamiento de Córdoba. / CÓRDOBA

Sumar quiere reeditar una coalición de izquierdas

Los coordinadores de Movimiento Sumar Córdoba, Lola Alcaide y Antonio Morel, han explicado que su proceso es "un proceso propio, pero no queremos entenderlo desde el aislamiento". "Queremos aportar personas, ideas y trabajo a un proyecto común de toda la izquierda. Nuestra voluntad es sumar y alcanzar los acuerdos que permitan ofrecer a Córdoba la mejor alternativa posible", señalan en una nota de prensa.

Perfiles de la sociedad cordobesa

En un comunicado de prensa, Movimiento Sumar asegura que sus listas reflejen la diversidad de la sociedad cordobesa y combinen experiencia y juventud, con presencia de personas vinculadas a los barrios, los municipios y diferentes sectores profesionales y ciudadanos.

Entre los ámbitos que la organización señala figuran la protección animal, el arte, la sanidad, el comercio, el sindicalismo, la cultura, el voluntariado y la acción social. La formación destaca además la participación de las mujeres tanto en su estructura como en las responsabilidades políticas.

«Queremos personas que conozcan Córdoba de verdad, que sepan lo que ocurre en sus barrios y que tengan vínculos con la gente. Personas que vengan de la sociedad y no solamente de la política», explican Alcaide y Morel.

Asambleas en Córdoba capital y la provincia

El proceso incluirá la constitución de asambleas de Movimiento Sumar en Córdoba capital y distintos puntos de la provincia, con el objetivo de facilitar la participación y recoger distintas realidades territoriales, sociales y generacionales.

La formación defiende una política basada en la cercanía y el contacto directo con la ciudadanía y pretende abrir este proceso a personas que quieran participar en la elaboración de las candidaturas y del proyecto político para los próximos comicios municipales.

«No creemos en los grandes discursos. Preferimos un café y una conversación. Queremos estar en la calle, escuchar a las cordobesas y a los cordobeses y hablar con todo el mundo», sostienen sus coordinadores.

Movimiento Sumar Córdoba asegura también que evitará realizar propuestas que considere inviables. «No vamos a prometer nada que no podamos cumplir. Lo que sí podemos garantizar es que haremos todo lo que esté en nuestra mano para conseguirlo», añaden.

Una candidatura unitaria de la izquierda

El proceso interno de Sumar se desarrollará en paralelo al trabajo que vienen realizando las organizaciones integradas en el espacio de confluencia de la izquierda cordobesa. La formación recuerda que la mesa de partidos y el grupo municipal de Hacemos han mantenido durante este año un espacio de coordinación sobre diferentes asuntos de la ciudad.

A partir de esa experiencia, Movimiento Sumar plantea sus candidaturas como una aportación a un proyecto más amplio y mantiene su disposición a negociar con otras fuerzas.

«Queremos que nuestras listas estén llenas de personas que tengan algo que aportar y, sobre todo, que tengan ganas de trabajar. Personas que conozcan Córdoba, que quieran a su gente y que estén dispuestas a ponerse al servicio de un proyecto colectivo», concluyen Lola Alcaide y Antonio Morel.