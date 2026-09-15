Colas desde las siete de la mañana y la ilusión de un niño pequeño: centenares de cordobeses ya tienen su viaje del Imserso

El martes ha sido especialmente duro para las agencias de viaje de toda Córdoba. También ha sido muy emocionante para los jubilados cordobeses. El madrugón ha valido la pena para muchos. Otros, sin embargo, no han podido cumplir con sus expectativas. Colas, largas esperas, listados de preferencia e infinidad de conversaciones sobre los destinos más deseados y las actividades que sueñan con realizar en sus escapadas. Centenares de personas han solicitado ya el programa del Imserso 2026-2027 y, en su segundo día, las plazas desde la provincia cordobesa casi se han agotado.

Una de las agencias de viajes que cada año por estas fechas adquiere un gran protagonismo entre los jubilados, viudos con al menos 55 años, desempleados con 60 o más años y asegurados mayores de 65 años es Original Travel (avenida de la Viñuela, 2). Desde las 08.00 horas se ha formado una enorme cola a las puertas de este negocio del barrio de la Viñuela. Allí ha estado varias horas Rafael Domingo, vecino de la zona. Como ha sido la primera vez que se ha inscrito al Instituto de Mayores y Servicios Sociales, afronta esta aventura turística a bajos precios "con mucha ilusión".

Agencia de Viajes Original Travel. / Manuel Murillo

Encarni se jubiló en mayo y no quería perder la oportunidad

"Quiero ir a Cataluña, especialmente a Tarragona porque es totalmente desconocida para mí", ha confesado Domingo, quien irá acompañado de su mujer y de un amigo cercano en esta primera travesía por el Imserso. También en la Viñuela, Encarni García se ha adentrado por primera vez en el mundo del Imserso. Se jubiló hace apenas unos meses, el pasado mes de mayo, y no podía dejar pasar la oportunidad después del verano. Ella y su marido han madrugado mucho con la esperanza de conseguir un viaje al norte de España, concretamente a Asturias o a Galicia.

Una escapada que siempre ha querido hacer y que, con el Imserso, tiene la ocasión de hacerla realidad "muchísimo más barato" que si lo organiza por su propia cuenta. Eso sí, no es oro todo lo que reluce, pues, para conseguir el viaje más querido, hay que sufrir: "No digo nada de las agencias, pero la parte que nos toca a nosotras de esperar desde las 07.00 de la mañana haciendo cola y tirarte un día entero aquí para que oferten pocos viajes para tanta gente. Debería ir con un número de orden porque es lamentable estar tantas horas de pie sabiendo que somos personas mayores. Es un desorden y somos muchísimos", ha lamentado Encarni García.

Casi todo agotado

Son tantos los centenares de personas mayores que acuden en masa a por su viaje del Imserso en Córdoba que los destinos se agotan y no siempre toca el lugar deseado. María Dolores (Loli) Belloso es un ejemplo de ello. Quería ir a Benidorm, pero precisamente ese destino no aparece en el listado de posibles viajes publicado en la programación del Imserso. Para colmo, el compañero de Loli es de Sevilla y no les dejan salir a ella desde Córdoba y a su amigo desde la capital hispalense al mismo destino.

Comienzo de la campaña del Imserso en una agencia de viajes de Córdoba. / A. J. González

"Me han dicho que tenemos que salir los dos desde Córdoba y que ya tiene que ser alguno de los viajes que queden libres en unos días", ha lamentado Loli tras salir de la oficina de Halcón Viajes de Córdoba, quien asegura que "lo bueno ya está cogido, está casi todo pillado". A pesar de ello, esta cordobesa no es para nada crítica con un Imserso que disfruta desde hace más de 30 años. "A algún sitio me voy seguro, pero no sé adónde. Con mi marido me iba siempre y lo sigue haciendo ahora que llevo 14 años de viuda. En estos viajes no te aburres nunca, hay muchas actividades, mucha comida y mucho baile", destaca Loli, quien espera acabar en la Costa Brava o en Barcelona.

Se irá en marzo o en abril de 2027, que es cuando los precios son más baratos al no incorporar el plus de 100 euros que el Imserso incluye cuando los viajes se realizan en temporada alta. En abril de este año Loli estuvo, de hecho, en Marbella ocho días por no mucho más de 250 euros. Y es que, como ha hecho hincapié Antonio al salir de Halcón Viajes, "hay que aprovechar todos los años el Imserso porque es la mejor forma de viajar bien y barato, la pensión no da para más".

Agencias hasta arriba

El segundo día de reservas del Imserso es siempre el más intenso. En Halcón Viajes no han parado de entrar y salir personas durante toda la jornada. En San Hipólito, la oficina Viajes Marín ha amanecido con una cola inmersa que llegaba hasta la plaza. Así lo ha relatado una de las encargadas, Gema Pérez, quien se ha llevado la sorpresa al llegar a su puesto de trabajo a las 08.30. "Hay gente que se ha quedado sin plaza, pero la mayoría tienen viaje. Ya si queda algo, es muy esporádico", ha destacado Gema tras cerrar un día agotador para los agentes turísticos.

Con las islas Baleares y Canarias, Galicia o la Costa Brava entre los destinos más buscados este año por los cordobeses, serán miles de jubilados los que, a partir del próximo 1 de octubre, disfrutarán de un viaje a cualquier rincón de España. La ilusión no es ni mucho menos cosa de niños.