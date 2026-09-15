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CIC Batá selecciona 34 películas para la 21ª Muestra de Cine Social 'La Imagen del Sur' de Córdoba

Obras de hasta once países se proyectarán durante los próximos meses de octubre y noviembre

Fotograma del corto 'Inquilinos', participante de la 21ª edición de 'La Imagen del Sur'.

Fotograma del corto 'Inquilinos', participante de la 21ª edición de 'La Imagen del Sur'. / Córdoba

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Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

La 21ª edición de La Muestra de Cine Social 'La Imagen del Sur' llega a su 21ª edición seleccionando 34 cortometrajes procedentes de once países que se proyectarán en Córdoba durante los meses de octubre y noviembre de 2026. La muestra está organizada por CIC Batá con el apoyo del Ayuntamiento de Córdoba y la colaboración de la Junta de Andalucía, a través de la Filmoteca de Andalucía. La entidad organizadora, CIC Batá, consiste en una entidad andaluza del tercer sector con más de 30 años de trayectoria en proyectos de empleo, educación, comunicación y cooperación como herramientas para impulsar un desarrollo sostenible y equitativo.

Las películas seleccionadas, de ficción, documental y animación, abordan diferentes realidades sociales y, a su vez, forman parte de una iniciativa que tiene como objetivo utilizar el audiovisual como herramienta para acercar al público cuestiones relacionadas con los derechos humanos, las desigualdades, el medio ambiente, la memoria, las migraciones y otras temáticas sociales.

Selección internacional

La selección reúne 17 obras de ficción, 12 documentales y cinco películas de animación. Junto con una amplia presencia de producciones españolas, la programación incorpora producciones y coproducciones de Francia, Portugal, Italia, Uruguay, Reino Unido, México, Costa Rica, Brasil, Bielorrusia y Venezuela.

El presidente de CIC Batá, Rafael Cantero, ha señalado que esta selección "vuelve a reunir historias que permiten acercarse a realidades sociales diversas desde las miradas de quienes las viven y las cuentan". Cantero ha añadido también que la muestra busca "ofrecer un espacio para ver cine, pero también para conversar sobre los temas que plantean las películas".

Diversidad de realidades entre tres y treinta minutos

Entre los trabajos seleccionados se encuentran producciones que abordan cuestiones como la justicia y los derechos humanos, las relaciones sociales, el territorio, la memoria, la educación o la conservación de los ecosistemas. Las obras tienen duraciones de entre tres y treinta minutos. El presidente del CIC Batá ha destacado también la "diversidad" de procedencias, formatos y temáticas de las películas seleccionadas, explicando que "el cine social permite conocer experiencias que no siempre encuentran espacio en los circuitos audiovisuales más habituales y generar preguntas y debate a partir de ellas".

Noticias relacionadas y más

'La Imagen del Sur' alcanza en 2026 su vigésima primera edición. La muestra ha incorporado a lo largo de su trayectoria producciones audiovisuales de diferentes países y ha combinado las proyecciones con debates, encuentros y actividades vinculadas a la creación audiovisual y la comunicación para la transformación social. La programación completa de esta XXI edición, con las fechas, horarios y espacios de las proyecciones y actividades que se desarrollarán durante octubre y noviembre, se dará a conocer próximamente.

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