El Córdoba CF contra González Calvo: inicia el juicio en Madrid frente al exdirigente

El Córdoba CF y Javier González Calvo ya se encuentran ante los tribunales. El juicio promovido por la entidad blanquiverde contra quien fuera su consejero delegado entre diciembre de 2019 y mayo de 2023 ha comenzado este martes 15 de septiembre en Madrid, en una vista que se prolongará hasta mañana, miércoles, y en la que el club reclama al exdirigente 1,5 millones de euros en concepto de daños y perjuicios.

La causa se tramita ante el Juzgado de lo Mercantil número 5 de Madrid, después de que en julio de 2025 fuese admitida a trámite la demanda presentada por el equipo mediante una acción social de responsabilidad en su condición de consejero, tal y como adelantó este periódico. La entidad presidida por Strive Sports (antes Infinity Sports Ventures) sostiene que durante su etapa al frente de Unión Futbolística Cordobesa SAD se produjo una presunta vulneración del deber de lealtad hacia el club, su consejo de administración y la propiedad.

El juicio supone ahora el paso a la vía oral de un procedimiento que llevaba meses marcado en el calendario. Durante ese tiempo, las partes mantuvieron diferentes contactos y reuniones con vistas a alcanzar un acuerdo que finalmente no fue posible ante la distancia existente entre sus respectivas posiciones.

Los argumentos del Córdoba CF

La demanda presentada por el Córdoba CF recoge diferentes actuaciones que, a juicio de la entidad, habrían supuesto un incumplimiento de las obligaciones inherentes al cargo de consejero. Entre ellas figura la firma de contratos sin facultades legales suficientes, con especial atención al acuerdo alcanzado con la empresa Pro Fit Spirit para la instalación de un campo de fútbol 7 en la Ciudad Deportiva.

Según sostiene el club en su acción judicial, González Calvo no estaba habilitado para rubricar dicho contrato y, además, habría otorgado un aval bancario cuando ya había dejado de ejercer como consejero delegado. La operación terminó siendo objeto de una negociación posterior entre Pro Fit Spirit y el conjunto califal, ya bajo la dirección del actual CEO, Antonio Fernández Monterrubio.

Otro de los bloques incluidos en la demanda hace referencia a la imputación de gastos de carácter personal que el club considera que fueron cargados indebidamente a la entidad, entre ellos determinados viajes y facturas hoteleras de personas del entorno de González Calvo sin vinculación con el equipo.

Javier González Calvo conversa con el director deportivo del Córdoba CF, Juanito, y el secretario técnico, Raúl Cámara, antes de un partido en 2023. / FRANCISCO González

Precisamente, uno de los asuntos que adquiere mayor relevancia dentro del procedimiento es su relación profesional con el Algeciras mientras todavía ejercía como máximo representante del Córdoba CF. Durante 2022, el cuadro gaditano culminó su transformación en Sociedad Anónima Deportiva, un proceso que, según la postura de la entidad cordobesa, fue asesorado por González Calvo.

Desde El Arcángel se entiende que aquella actividad pudo contravenir la Ley de Sociedades de Capital, al competir ambos clubes en la misma categoría y no constar, según sostiene la demanda, que el entonces consejero delegado solicitara u obtuviera autorización del club para realizar esos trabajos.

También figura entre los argumentos de la entidad blanquiverde el coste de la rescisión de Germán Crespo como entrenador del primer equipo. La demanda sostiene que el consejo de administración no habría recibido información completa sobre el coste real de la operación, que superaba ampliamente los 500.000 euros, y que no conoció el alcance económico total hasta después de ejecutarse.

De hecho, los pagos del propio finiquito correspondiente al técnico granadino terminaron de abonarse en el pasado mes de junio, pese a que su destitución se produjo en abril de 2023.

La defensa de González Calvo

Frente a estos argumentos, Javier González Calvo ha defendido desde el inicio del procedimiento su inocencia y había sostenido que la demanda presentada por el Córdoba CF será desestimada.

El exconsejero delegado explicó anteriormente a este periódico que él mismo había presentado antes una demanda por reclamación de cantidad contra el Córdoba CF y que la acción de la entidad blanquiverde llegó posteriormente. También rechazó las acusaciones relativas a los gastos y aseguró que todos estaban aprobados mensualmente, además de afirmar que el club conocía su situación de vivienda y que recibía periódicamente las cantidades correspondientes.

En relación con el asesoramiento al Algeciras, González Calvo restó importancia al planteamiento de la demanda y defendió su derecho a desarrollar otras actividades profesionales mientras permanecía vinculado al Córdoba CF. «A ver si no voy a poder trabajar para nadie más y sólo para el Córdoba CF», manifestó entonces.

El extremeño también cuestionó otros extremos de la acción judicial y se mostró convencido de que la reclamación del club «se la van a desestimar».

De izquierda a derecha, Raúl Cámara, Germán Crespo, Javier González Calvo y Juanito en el anuncio oficial de la renovación del técnico. / ÓSCAR BARRIONUEVO

Gestión de tres años y medio

El procedimiento judicial pone ahora bajo examen una etapa de tres años y medio al frente del Córdoba CF, marcada por una trayectoria deportiva de contrastes.

González Calvo llegó al club en diciembre de 2019, poco antes de la interrupción de la competición por la pandemia. En la temporada 2019-2020, el equipo no alcanzó el playoff tras la reanudación de la competición en el formato establecido por la crisis sanitaria. Un año después, en la 2020-2021, el bloque ribereño descendió a Segunda RFEF, categoría que no pisaba desde la temporada 1984-1985.

El regreso al fútbol profesional comenzó entonces a construirse desde la cuarta categoría. El conjunto blanquiverde logró el ascenso a Primera RFEF en Mérida durante la temporada 2021-2022, aunque la campaña 2022-2023 estuvo marcada por los problemas internos y la salida del propio Germán Crespo.

Finalmente, en mayo de 2023, González Calvo fue relevado de su cargo. Su sustituto, Antonio Fernández Monterrubio, consiguió en su primera temporada devolver al Córdoba CF al fútbol profesional tras cinco años de ausencia y ahora, avanzado ese camino, los de Iván Ania marchan por el inicio de su tercer curso en la categoría de plata.