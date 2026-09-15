La Cabalgata de Reyes Magos de Lucena alterará su recorrido por el centro debido a las obras en varias calles

Las obras de mejora en las calles Juan Jiménez Cuenca y El Peso de Lucena obligarán a configurar un recorrido alternativo para la Cabalgata de la Ilusión 2027. Así se ha puesto de manifiesto durante la firma del convenio anual entre el Ayuntamiento y la Peña Amigos de los Magos, organizadora del desfile del 5 de enero.

A comienzos de agosto comenzaban los trabajos en la calle Juan Jiménez Cuenca, con un plazo de ejecución de unos cuatro meses y medio, y en las próximas semanas empezará la renovación de la calle El Peso, dividida en tres tramos y asociada a un horizonte temporal de un año. Con estas perspectivas, el Ayuntamiento y la Peña Amigos de los Magos trabajan en el diseño de un nuevo itinerario.

El nuevo presidente del colectivo promotor, Miguel Ángel Redondo, ha confirmado que "buscaremos el camino más corto para llegar al centro" y, en consecuencia, conectar con el trayecto histórico hacia la calle San Pedro, la iglesia de La Purísima, el Paseo del Coso y el entorno de la Plaza Nueva. En definitiva, se descarta un cambio radical en el recorrido, como ocurriera a causa de la pandemia al circular por la ronda de la localidad, y el trazado mantendrá un mapa similar.

Representantes del Ayuntamiento de Lucena y de la Peña Amigos de los Magos, tras la firma del convenio. / M. González

Participarán 22 carrozas, el máximo permitido

Desde la Peña Amigos de los Magos, asimismo, han avanzado que nuevamente participarán 22 carrozas, el número máximo de plataformas disponibles, puesto que "es inviable sacar más", apostillaba Redondo. Actualmente, esta asociación engloba a 2.000 socios, con el objetivo presente de elevar a 3.000 el número de miembros.

Respecto al convenio con el Consistorio, este asciende en este ejercicio a 50.000 euros, dotándolo, por consiguiente, de un incremento de 10.000 euros respecto al anterior.

El alcalde, Aurelio Fernández, manifestaba que esta peña "es una de las instituciones más queridas y de más amplia trayectoria de Lucena". Justificaba el incremento de la aportación económica en la voluntad de que "siga creciendo" la Cabalgata de la Ilusión, "la mejor de Andalucía", y "poniendo el nombre de Lucena donde lo pone".

El Ayuntamiento continuará colaborando a través de la Policía Local y personal de servicios operativos y limpieza en la celebración de la Cabalgata.