La Ruta del Vino Montilla-Moriles lanza un nuevo pasaporte turístico para fomentar las visitas al territorio

La Asociación para la Promoción del Turismo del Vino (Avintur), entidad gestora de la Ruta del Vino Montilla-Moriles, ha puesto en marcha su nuevo Pasaporte Turístico con la colaboración de la Diputación de Córdoba a través del Patronato Provincial de Turismo. El proyecto propone una forma diferente de recorrer la ruta: visitar bodegas, lagares, restaurantes, tabernas, alojamientos, recursos culturales y otras experiencias, conseguir un sello tras cada visita y avanzar progresivamente hasta completar el pasaporte.

La iniciativa tiene como finalidad dar visibilidad a las empresas y experiencias vinculadas al mundo del vino, fomentar la interacción de los visitantes con el territorio, incentivar la visita a los establecimientos y municipios adheridos y premiar la fidelidad de los turistas que han participado en el uso de estos pasaportes turísticos de la Ruta del Vino Montilla- Moriles.

Folletos impresos y apoyo digital

En su presentación este martes en la Diputación, la delegada de Turismo y vicepresidenta del Patronato Provincial de Turismo de la institución provincial, Narci Ruiz, ha destacado que la ruta se convierte "en una experiencia participativa". "Se van a repartir 2.500 pasaportes (500 en cada una de las ediciones) entre los 58 socios públicos y privados de la Ruta del Vino, de los 17 municipios que la integran, junto con la capital", ha explicado Narci Ruiz, quien, además, ha detallado que "se trata de un pasaporte físico impreso donde los participantes podrán ir sellando cada vez que realicen la experiencia".

"La iniciativa dispone también de apoyo digital, donde los visitantes pueden consultar toda la información y las bases legales de participación mediante el código QR incluido en el propio pasaporte. Toda la información está disponible en el apartado específico de la web de la Ruta del Vino Montilla-Moriles www.turismoyvino.es/pasaporte”, ha adelantado la delegada de Turismo.

Válido hasta final de 2027

"El visitante debe recorrer ubicaciones indicadas en su pasaporte, consiguiendo así un sello en cada parada después de realizar la visita o experiencia correspondiente", ha añadido la responsable del área. "Una vez completado el recorrido, el participante podrá optar a varios premios si completa un pasaporte, o si completa las cinco modalidades", ha concluido.

Junto a los representantes institucionales han participado también en la presentación Antonio López, de Bodegas El Monte, y Rafael Gavilán, de Taberna La Montillana, incorporando la perspectiva de los establecimientos privados que forman parte de la ruta.

Por su parte, Rafael Cabello, gerente de esta iniciativa, ha añadido que "hemos segmentado los socios para que cada pasaporte incluya una visita obligada, es decir, que el visitante se mueva por el territorio de la Ruta del Vino Montilla-Moriles y conozca de primera mano todos los socios que somos parte de la misma". Del mismo modo, el gerente ha concluido asegurando que "el mayor premio de este pasaporte, válido hasta el 31 de diciembre de 2027, es conocer el territorio".