El circuito del Parque Cruz Conde de Córdoba se somete a una intensa reforma a las puertas de cumplir 70 años

El circuito y el entorno natural del Parque Cruz Conde, en Córdoba capital, será renovado pocos meses antes de cumplir 70 años. El delegado de Inclusión y Accesibilidad del Ayuntamiento de Córdoba, Bernardo Jordano, ha visitado este martes el inicio de las obras en el parque, que costarán 1,6 millones de euros y supondrán la ejecución del primero de los proyectos de Edilquivir.

Según ha detallado Jordano, el parque acusaba ya una serie de carencias que percibían las personas que a diario practican deporte en la zona, además de no estar adaptado. El principal problema que se detectó fue el causado por la lluvia. Según el también delegado de Movilidad, dada la orografía del terreno, hay zonas con mucha pendiente -en algunos casos de hasta un 14%- donde el agua causaba más erosión de la habitual, provocando que partes del circuito fueran casi impracticables, además de peligrosas. Aquí lo que se ha hecho es dar algo más de recorrido al camino para evitar tanta pendiente.

Inicio de las obras de reforma del circuito del Parque Cruz Conde. / A. J. GONZÁLEZ

Entre los problemas detectados, ha comentado Jordano, también estaba una deficiente iluminación, bien por la antigüedad de las farolas o porque a las mismas las tapaban las copas de los árboles. Aquí lo que se hará es reponer hasta 60 puntos de luz dañados y se rebajarán las luminarias para ponerlas a la misma altura y siempre por debajo de las copas de los árboles, donde se hará poda selectiva.

Nueva zona de merendero y más aparcamiento

Entre las novedades que incluye la reforma también se instalará una zona de merendero a la que se accederá desde la entrada por la calle Pintor Espinosa y en el aparcamiento junto al campo de fútbol se pondrán más plazas hasta llegar a las 51 (siete de ellas adaptadas).

Bernardo Jordano informa del inicio de las actuaciones en el circuito del Parque Cruz Conde. / A. J. GONZÁLEZ

Un parque mucho más accesible

La intervención en el circuito del Parque Cruz Conde también supondrá ganar en accesibilidad e inclusión. El rebaje de las pendientes o el tema de la iluminación ya mejorarán el uso por parte de personas con discapacidad. También se instalará suelo podoctácil en algunas zonas -algo poco habitual en espacios verdes como este- y habrá señalética en Braille y pictogramas. El mobiliario también estará adaptado a ciertos perfiles -el merendero, por ejemplo, podrá ser usado por personas en sillas de ruedas-.

La parte deportiva

La obra mejorará el terreno del circuito y los aparatos deportivos que hay repartidos a lo largo del camino. Se incluirá, además, una nueva zona de calistenia y se pondrán aparatos cardiosaludables y elementos infantiles. Igualmente se reformará la zona del estanque.

Varias personas hacen uso del circuito. / A. J. GONZÁLEZ

Al tratarse de una intervención de calado, la duración de la obra será extensa, unos 18 meses. Teniendo en cuenta que los trabajos han comenzado ahora, si se cumplen los plazos, el parque debería lucir renovado para marzo de 2028. Como ha comentado Bernardo Jordano, la intervención se irá haciendo por partes, de forma que el parque nunca esté cerrado por completo, tan solo aquellas zonas en las que se esté actuando.