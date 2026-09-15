Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Viajes del ImsersoBatalla de las FloresIntercazaPasarela del Parque de LevanteProductividad de los funcionariosMuere un senderista cordobésPresupuestos del Ayuntamiento de CórdobaCercadilla abre sus puertasPlanta de biometano de BaenaAdif accidente de AdamuzFallecido por el Virus del NiloSalvador Fuentes DeoleoSondeo del CISÚnico intocable del Córdoba CFHuella de carbono de la MezquitaMiguel Peris, comercio del año
instagramlinkedin

Obras

El circuito del Parque Cruz Conde de Córdoba se somete a una intensa reforma a las puertas de cumplir 70 años

El Ayuntamiento de Córdoba invertirá 1,6 millones de euros en una reforma integral que mejorará la accesibilidad, la iluminación y el circuito deportivo de este espacio verde

Las máquinas trabajan ya en la reforma del circuito del Parque Cruz Conde.

Las máquinas trabajan ya en la reforma del circuito del Parque Cruz Conde. / A. J. GONZÁLEZ

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Noelia Santos

Noelia Santos

Córdoba

El circuito y el entorno natural del Parque Cruz Conde, en Córdoba capital, será renovado pocos meses antes de cumplir 70 años. El delegado de Inclusión y Accesibilidad del Ayuntamiento de Córdoba, Bernardo Jordano, ha visitado este martes el inicio de las obras en el parque, que costarán 1,6 millones de euros y supondrán la ejecución del primero de los proyectos de Edilquivir.

Según ha detallado Jordano, el parque acusaba ya una serie de carencias que percibían las personas que a diario practican deporte en la zona, además de no estar adaptado. El principal problema que se detectó fue el causado por la lluvia. Según el también delegado de Movilidad, dada la orografía del terreno, hay zonas con mucha pendiente -en algunos casos de hasta un 14%- donde el agua causaba más erosión de la habitual, provocando que partes del circuito fueran casi impracticables, además de peligrosas. Aquí lo que se ha hecho es dar algo más de recorrido al camino para evitar tanta pendiente.

A.J.González Córdoba Bernardo Jordano presenta el comienzo de las obras del Parque Cruz Conde

Inicio de las obras de reforma del circuito del Parque Cruz Conde. / A. J. GONZÁLEZ

Entre los problemas detectados, ha comentado Jordano, también estaba una deficiente iluminación, bien por la antigüedad de las farolas o porque a las mismas las tapaban las copas de los árboles. Aquí lo que se hará es reponer hasta 60 puntos de luz dañados y se rebajarán las luminarias para ponerlas a la misma altura y siempre por debajo de las copas de los árboles, donde se hará poda selectiva.

Nueva zona de merendero y más aparcamiento

Entre las novedades que incluye la reforma también se instalará una zona de merendero a la que se accederá desde la entrada por la calle Pintor Espinosa y en el aparcamiento junto al campo de fútbol se pondrán más plazas hasta llegar a las 51 (siete de ellas adaptadas).

A.J.González Córdoba Bernardo Jordano presenta el comienzo de las obras del Parque Cruz Conde

Bernardo Jordano informa del inicio de las actuaciones en el circuito del Parque Cruz Conde. / A. J. GONZÁLEZ

Un parque mucho más accesible

La intervención en el circuito del Parque Cruz Conde también supondrá ganar en accesibilidad e inclusión. El rebaje de las pendientes o el tema de la iluminación ya mejorarán el uso por parte de personas con discapacidad. También se instalará suelo podoctácil en algunas zonas -algo poco habitual en espacios verdes como este- y habrá señalética en Braille y pictogramas. El mobiliario también estará adaptado a ciertos perfiles -el merendero, por ejemplo, podrá ser usado por personas en sillas de ruedas-.

La parte deportiva

La obra mejorará el terreno del circuito y los aparatos deportivos que hay repartidos a lo largo del camino. Se incluirá, además, una nueva zona de calistenia y se pondrán aparatos cardiosaludables y elementos infantiles. Igualmente se reformará la zona del estanque.

Noticias relacionadas y más

A.J.González Córdoba Bernardo Jordano presenta el comienzo de las obras del Parque Cruz Conde

Varias personas hacen uso del circuito. / A. J. GONZÁLEZ

Al tratarse de una intervención de calado, la duración de la obra será extensa, unos 18 meses. Teniendo en cuenta que los trabajos han comenzado ahora, si se cumplen los plazos, el parque debería lucir renovado para marzo de 2028. Como ha comentado Bernardo Jordano, la intervención se irá haciendo por partes, de forma que el parque nunca esté cerrado por completo, tan solo aquellas zonas en las que se esté actuando.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Junta de Andalucía pide desde Córdoba a sus empleados públicos atender 'en menor tiempo' a los ciudadanos
  2. Una abogada de Córdoba se aferra al error en la firma de un juez para recurrir ante el Supremo una condena por una herencia de 156.630 euros
  3. La Guardia Civil de Córdoba registra en ocho meses casi tantos depósitos de armas como en todo 2025
  4. Inmaculada Román, directora de la cárcel de Córdoba: 'La introducción de sustancias y objetos prohibidos a través de drones es un desafío
  5. La concejala Carmen González reduce su dedicación en el Ayuntamiento de Córdoba para incorporarse a un centro docente
  6. El insólito incidente en un vuelo de Vueling desde Barcelona que acabó con un pasajero expulsado
  7. Muere un senderista de Córdoba tras sufrir una caída en el Mulhacén
  8. Los bomberos trabajan en sofocar un incendio de chatarra en la avenida del Aeropuerto de Córdoba

El circuito del Parque Cruz Conde de Córdoba se somete a una intensa reforma a las puertas de cumplir 70 años

El circuito del Parque Cruz Conde de Córdoba se somete a una intensa reforma a las puertas de cumplir 70 años

El Hospital Quirónsalud Córdoba realiza con éxito una intervención de máxima complejidad para tratar una grave obstrucción coronaria

Ya hay empresa para el tramo de 13 kilómetros de autovía de la N-432 entre Córdoba y Cerro Muriano

Ya hay empresa para el tramo de 13 kilómetros de autovía de la N-432 entre Córdoba y Cerro Muriano

El IPC alcanza máximos desde febrero de 2023 con el transporte disparado un 9,6% en Córdoba

El IPC alcanza máximos desde febrero de 2023 con el transporte disparado un 9,6% en Córdoba

Máximas de casi 40 grados este martes en Córdoba: la Aemet pone en aviso amarillo a la campiña cordobesa

Máximas de casi 40 grados este martes en Córdoba: la Aemet pone en aviso amarillo a la campiña cordobesa

Piden seis años de cárcel en Córdoba a dos acusados de provocar un fuego con cinco focos en una finca y portar un rifle sin licencia

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Qué hacer hoy en Córdoba, martes, 15 de septiembre de 2026

Qué hacer hoy en Córdoba, martes, 15 de septiembre de 2026
Tracking Pixel Contents