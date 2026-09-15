Cinefórum
El hospital Reina Sofía de Córdoba reflexiona sobre la labor sanitaria con un cinefórum de la película 'Turno de guardia'
El Hospital Universitario Reina Sofía y la Filmoteca de Andalucía organizan este evento el 24 de septiembre para reflexionar sobre los retos asistenciales a través del lenguaje cinematográfico
Un cinefórum sobre la película ‘Turno de guardia’ el próximo 24 de septiembre será una de las actividades más relevantes celebradas por el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba con motivo de la programación confeccionada por su 50 aniversario. El Hospital ha organizado la proyección junto con la Filmoteca de Andalucía y tendrá como eje central el visionado y reflexión de la película escrita y dirigida por Petra Biondina Volpe.
La sesión se desarrollará en la sede de la Filmoteca en Córdoba de 19.00 a 21.00 horas, y utilizará el lenguaje cinematográfico como punto de partida para compartir impresiones sobre la realidad de los cuidados, el trabajo de los profesionales sanitarios y los retos humanos y profesionales asociados a la atención hospitalaria.
Decisión, escucha y responsabilidad
‘Turno de guardia’ es un filme protagonizado por Leonie Benesch, que interpreta a Floria, una enfermera que trabaja en la planta quirúrgica de un hospital suizo. La historia acompaña a la profesional durante un exigente turno de noche mientras suceden diversas necesidades asistenciales y surge la presión por atender adecuadamente a cada paciente. A medida que avanza el turno, la película muestra situaciones reconocibles en el entorno sanitario y pone el foco en aspectos como el tiempo dedicado a cada paciente, la capacidad de escucha, la responsabilidad profesional, la toma de decisiones y el esfuerzo necesario para mantener unos cuidados de calidad en momentos de especial intensidad.
La proyección permitirá así plantear una serie de cuestiones estrechamente relacionadas con la práctica asistencial como ¿Qué importancia tiene la escucha en el cuidado?, ¿cómo afrontan los profesionales situaciones imprevistas durante una guardia? o ¿qué peso tienen la responsabilidad y la dimensión emocional en el trabajo cotidiano de quienes cuidan?
El cinefórum forma parte de la vertiente cultural del programa conmemorativo del 50 aniversario del Hospital Universitario Reina Sofía, que durante este año está llevando también fuera del ámbito estrictamente sanitario propuestas relacionadas con los valores, la historia y la dimensión humana de la asistencia. Con esta actividad, el hospital y la Filmoteca de Andalucía ofrecen a profesionales y ciudadanía un espacio diferente desde el que acercarse a la realidad hospitalaria. La película permite observar el trabajo sanitario desde la perspectiva de una profesional de enfermería y situar en primer plano el valor de los cuidados y de la relación con los pacientes.
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