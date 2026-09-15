Reencuentros y ganas en la vuelta al instituto en Córdoba: "Seguro que en este curso nos va a ir bien"

Nervios, ilusión, reencuentros, abrazos e incluso algo de "pereza". Sentimientos encontrados a las puertas de los institutos de Córdoba, que este martes han reabierto sus aulas para que miles de alumnos retomen las clases. Concretamente, más de 75.500 alumnos han empezado sus estudios en Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y Educación Permanente de Adultos, así como Artes Plásticas y las enseñanzas elementales y profesionales de Música y Danza en la provincia.

En el patio del instituto Luis de Góngora, centenares de jóvenes se han reunido para regresar al instituto de forma escalonada. Primero lo han hecho los más pequeños, los alumnos de primero de la ESO. Como el caso de Eduardo Vega, son muchos los alumnos que empiezan "con nervios". Es normal, pues siempre asusta el salto de Primaria a Secundaria. Pese a ello, Eduardo afronta el cambio "con ganas" y con la esperanza de juntarse con los antiguos compañeros del colegio y también de conocer a nuevos amigos.

Más de 75.000 estudiantes empiezan el curso en Secundaria, Bachillerato y FP / A. J. González

Todavía son jóvenes para saber a qué quieren dedicarse cuando sean mayores. Otros, en cambio, sí. Juanmi Ramírez, por ejemplo, será bailarín profesional. De hecho, ya va dando espectáculos por España a sus 12 años y ha participado en el programa Got Talent. Ir al instituto, sin embargo, no le apasiona y este año vuelve a cursar primero de la ESO tras repetir curso: "No quiero venir, pero es lo que toca", ha señala el joven alumno mientras tomaba el camino del salón de actos del Luis de Góngora.

Marco Machado apenas tiene 13 años y ya sabe a lo que quiere dedicar su vida adulta. Su sueño es ser Guardia Civil como su padre. Un objetivo personal para el que todavía le queda mucho esfuerzo por delante. Por eso mismo, este martes ha vivido su primer día como alumno de segundo de la ESO con la mayor de las ilusiones: "En primero me fue bien, fue un año fácil y tranquilo. Ahora estoy un poco nervioso, pero iré tranquilizándome para hacer un buen curso", ha destaca Marco.

Con aulas de 30 alumnos por clase en Secundaria y 35 en Bachillerato, el Luis de Góngora es uno de los institutos públicos con más estudiantes de toda la provincia cordobesa. Una demanda alta que también comparte uno de los centros educativos vecinos del centro de la capital cordobesa. En el IES Maimónides la entrada de los alumnos en el primer día de clase también ha sido escalonada.

Por suerte, además, no han tenido que madrugar, como han celebrado varios de los alumnos a las puertas del centro. "Después del verano, volver a clases es difícil por la rutina, pero no queda otra", ha recalcado Manuel dispuesto a estrenarse en tercero de la ESO. Será el último año de Secundaria para Carla e India. Las dos comparten clase en cuarto curso pese a que han elegido ramas diferentes.

Carla, que quiere tirar por Biología Marina o Medicina, ha escogido la rama de Ciencias; mientras que India, que todavía no sabe bien a qué dedicarse aunque se le dan muy bien los idiomas, comienza el nuevo curso por la rama de Humanidades. "Seguro que en este curso nos va a ir bastante bien porque hemos elegido lo que queremos estudiar, tenemos muchas ganas aunque el primer día siempre da algo de pereza por la vuelta", han confesado las dos alumnas entre risas a las puertas del Maimónides.

La Formación Profesional, muy protagonista

Son 19.950 plazas de nuevo ingreso para Formación Profesional las que oferta la Consejería de Educación en la provincia cordobesa. Todas, o al menos la gran mayoría de ellas, han comenzado también este martes las clases. La vuelta a las aulas para "los mayores" tampoco ha sido fácil, aunque ganas nunca sobran y más cuando el mercado laboral está tan cerca para muchos.

Jara Ávila se ha presentado este martes como nueva alumna del ciclo de FP de Actividades Comerciales. Está convencida de que el marketing "tiene mucho futuro" y quiere ganarse la vida en este sector pese a no tener clara cuál es la profesión de sus sueños: "Como es el primer año, lo afronto con muchas ganas de estudiar y también de conocer a gente", ha explicado la joven estudiante a pocos minutos de entrar al IES Luis de Góngora a su primera clase.

A su lado, haciendo tiempo para también comenzar el curso 2026-2027, Jacobo Aranda meditaba sobre el que posiblemente sea de los últimos cursos de su vida académica al menos en su juventud. Él también cursa el grado medio de Actividades Comerciales, pero está en segundo curso a diferencia de su amiga Jara. A sus 18 años, tiene claro que es la FP "tiene más salidas profesionales" que una carrera universitaria y que el sector comercial "es el futuro". Ya sean mayores de edad o menores, con más o menos ilusión, este martes ha sido el turno de la vuelta al instituto para miles de cordobeses que miran al futuro con ambición.