Solidaridad
La Universidad de Córdoba ofrece a sus estudiantes en México la posibilidad de volver antes tras el asesinato de Claudia Tacoronte
La comunidad universitaria ha mantenido un minuto de silencio por la estudiante de intercambio de la UGR este martes y ha condenado los hechos
La Universidad de Córdoba ha guardado este martes un minuto de silencio en memoria de Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante de 21 años de la Universidad de Granada asesinada en México, donde se encontraba realizando una estancia de intercambio académico.
La concentración, celebrada a las 11.00 horas en las puertas de los centros y edificios de la UCO, ha servido para expresar la repulsa de la comunidad universitaria ante el asesinato y trasladar sus condolencias y solidaridad a la familia y personas allegadas de la estudiante, a sus compañeros y compañeras y al conjunto de la Universidad de Granada.
El rector de la Universidad de Córdoba, Manuel Torralbo, ha señalado que se trata de “un momento triste” para las universidades públicas andaluzas y ha trasladado el acompañamiento de la UCO a la familia de Claudia y a la comunidad universitaria granadina.
Torralbo ha incidido, al mismo tiempo, en que el dramático suceso no debe hacer perder de vista el valor de la movilidad internacional para la formación universitaria. “No podemos renunciar al futuro, y el futuro pasa por las estancias universitarias en otros países, por conocer otros sistemas educativos y otras culturas”, ha afirmado. El rector ha hecho también un llamamiento a la prudencia durante las estancias de movilidad internacional, recomendando al estudiantado que extreme las precauciones en sus desplazamientos.
En estos momentos, dos estudiantes de la UCO realizan estancias de movilidad en México y la universidad ya ha contactado con ambos para interesarse por su situación, trasladarles las recomendaciones de seguridad del Ministerio de Asuntos Exteriores y ofrecerles la posibilidad de adelantar su regreso si así lo desean. La UCO mantiene convenios vigentes con una decena de universidades mexicanas, con las que la relación “ha sido siempre excelente” y los programas de movilidad se han desarrollado con normalidad.
- La Junta de Andalucía pide desde Córdoba a sus empleados públicos atender 'en menor tiempo' a los ciudadanos
- Una abogada de Córdoba se aferra al error en la firma de un juez para recurrir ante el Supremo una condena por una herencia de 156.630 euros
- La Guardia Civil de Córdoba registra en ocho meses casi tantos depósitos de armas como en todo 2025
- Inmaculada Román, directora de la cárcel de Córdoba: 'La introducción de sustancias y objetos prohibidos a través de drones es un desafío
- La concejala Carmen González reduce su dedicación en el Ayuntamiento de Córdoba para incorporarse a un centro docente
- El insólito incidente en un vuelo de Vueling desde Barcelona que acabó con un pasajero expulsado
- Muere un senderista de Córdoba tras sufrir una caída en el Mulhacén
- Los bomberos trabajan en sofocar un incendio de chatarra en la avenida del Aeropuerto de Córdoba