AUGC advierte de un déficit de guardias civiles en Peñarroya-Pueblonuevo y de que Córdoba pierde agentes

La falta de agentes de la Guardia Civil en la provincia de Córdoba obliga de nuevo a recurrir a refuerzos temporales, señalan desde AUGC. La Jefatura Provincial de la Guardia Civil ha convocado una comisión de servicio para reforzar durante al menos seis meses el puesto de Peñarroya-Pueblonuevo, una medida que la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) considera la confirmación de sus advertencias sobre el déficit de personal que arrastra esta unidad.

La asociación recuerda que ya alertó el pasado mes de junio, tras conocerse los nuevos destinos de los agentes, de que la provincia perdería efectivos al marcharse más guardias civiles de los que llegarían. En el caso de Peñarroya-Pueblonuevo, la situación resulta "especialmente preocupante", ya que cinco agentes abandonarán el puesto a partir del 16 de septiembre, cuando se hagan efectivos sus nuevos destinos, informa el colectivo profesional.

AUGC sostiene que esta situación ha obligado finalmente a la jefatura provincial a recurrir a una comisión de servicio, cuyo número de plazas no se ha concretado, con el objetivo de cubrir las "necesidades de personal existentes" y reforzar temporalmente la plantilla de la localidad durante un mínimo de seis meses.

Una plantilla que, según AUGC, está bajo mínimos

Para la asociación, el refuerzo temporal no resolverá el problema estructural de falta de efectivos que arrastra, insiste, el puesto de Peñarroya-Pueblonuevo desde hace años. A los cinco agentes que ahora cambiarán de destino se suman otros cuatro componentes que se encuentran actualmente comisionados o agregados en otras unidades.

De esta forma, AUGC calcula que apenas la mitad de la plantilla está disponible para prestar servicio de forma efectiva en la localidad. La situación se agrava, según denuncia la organización profesional, porque entre los agentes ausentes se encuentran el sargento y el cabo del puesto.

Esta circunstancia obliga a que sea un guardia civil quien asuma las funciones de comandante de puesto, una responsabilidad que, según AUGC, "no le corresponde y por la que tampoco percibe la misma retribución que los mandos".

Un agente de la Guardia Civil. / Córdoba

La asociación vincula esta situación con la elevada rotación de personal que se registra en Peñarroya-Pueblonuevo. Según la asociación, es habitual que patrullas de localidades cercanas tengan que desplazarse hasta Peñarroya-Pueblonuevo para atender incidencias.

AUGC reclama convertir el puesto en principal

Ante esta situación, la Asociación Unificada de Guardias Civiles reclama desde hace años que el puesto de Peñarroya-Pueblonuevo se reconvierta en puesto principal y que se dote con los efectivos necesarios para funcionar con una estructura adecuada.

Para AUGC, el caso de Peñarroya es además un ejemplo de un problema que se está extendiendo por otras unidades de la provincia. La asociación cita el caso del puesto principal de Puente Genil, que lleva aproximadamente un año contando con personal comisionado procedente de otras unidades. También recuerda que hasta hace poco se recurrió a esta fórmula en el puesto de Villa del Río y que actualmente el Núcleo de Servicios de Córdoba está siendo reforzado con guardias civiles de otras unidades debido a la insuficiencia de su plantilla.

A juicio de AUGC, las comisiones de servicio son "medidas de parcheo" que no solucionan el problema de fondo porque tienen carácter temporal y, además, pueden generar nuevas carencias en las unidades de procedencia de los agentes.