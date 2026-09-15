El IPC alcanza máximos desde febrero de 2023 con el transporte disparado un 9,6% en Córdoba

La inflación vuelve a coger fuerza en Córdoba y alcanza niveles que no se registraban desde hace tres años y medio. El Índice de Precios de Consumo (IPC) aumentó un 4,3% interanual en agosto en la provincia, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), lo que supone la mayor subida desde febrero de 2023, cuando los precios llegaron a crecer un 6%.

El dato de agosto supone además una aceleración respecto a los últimos meses. La inflación en Córdoba se situó en julio en el 3,4%, por lo que en apenas un mes la tasa interanual ha aumentado nueve décimas. En junio estaba en el 3% y en mayo, en el 2,9%. Detrás de este repunte se encuentra especialmente el comportamiento del transporte, cuyos precios aumentaron un 9,6% respecto a agosto de 2025. Se trata de su mayor subida interanual desde octubre de 2022, cuando este grupo alcanzó una tasa del 9,7%.

La evolución cordobesa está en línea con el repunte registrado en el conjunto de España. A nivel nacional, el INE sitúa también la inflación anual de agosto en el 4,3%, siete décimas por encima de julio. El organismo estadístico atribuye buena parte del incremento al transporte y, en concreto, al comportamiento de los combustibles y lubricantes para vehículos personales, cuyos precios habían descendido en agosto del año pasado.

Vivienda y restauración también suben más de un 5%

Además del transporte, entre los grupos que más se han encarecido en Córdoba destacan los gastos relacionados con la vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que presentan una subida anual del 5,3%. Es la tasa más elevada registrada desde diciembre de 2025. Su subida mensual ha sido el 0,6% y se relaciona con el incremento de los precios de los combustibles líquidos y, en menor medida, de la electricidad y el gas.

También registran un aumento interanual del 5,3% los restaurantes y servicios de alojamiento, mientras que el cuidado personal y protección social sube un 3,8%; los seguros y servicios financieros suben un 3,3%; la enseñanza, un 3,1%; y la información y las comunicaciones, un 2,8%.

Tienda ropa de segunda mano en Córdoba. / Manuel Murillo

Los alimentos y bebidas no alcohólicas, por su parte, son ahora un 2% más caros que hace un año y esta tasa ha aumentado siete décimas respecto a julio. A nivel nacional, los alimentos presentan una subida del 2,3%, que el INE relaciona principalmente con el comportamiento de las frutas y frutos de cáscara.

En el lado contrario se sitúan el vestido y el calzado, con un descenso anual de los precios del 2,2%, y los muebles y artículos del hogar, que bajan un 0,1%.

Los precios suben un 0,8% solo durante agosto

La evolución mensual confirma igualmente el repunte de los precios. El IPC de Córdoba aumentó un 0,8% en agosto respecto a julio, impulsado de nuevo de manera destacada por el transporte. Este grupo experimentó un incremento del 3,5% en apenas un mes, el mayor entre los analizados por el INE. También aumentaron por encima de la media los precios de información y comunicaciones, un 1,1%, mientras que las actividades recreativas, deportivas y culturales avanzaron un 0,8% y los gastos asociados a la vivienda lo hicieron un 0,6% como se indica más arriba.

No todos los productos y servicios se encarecieron durante agosto. El vestido y calzado bajó un 0,5%; los muebles y artículos del hogar, un 0,2%; y los alimentos y bebidas no alcohólicas, un 0,1%.

Con este nuevo incremento, los precios acumulan ya una subida del 3% en Córdoba desde el comienzo de 2026, arrastrados por el fuerte encarecimiento de los combustibles y otros productos energéticos entre otros factores.