El Gobierno aprueba el plan de inversiones para el aeropuerto de Córdoba: 18 millones de euros hasta 2031

El Gobierno central ha aprobado este martes el plan de inversiones para el aeropuerto de Córdoba, que contempla un presupuesto de 18 millones para distintas actuaciones previstas hasta 2031. El Consejo de Ministros ha dado el visto bueno al Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) para el periodo 2027-2031, que incluye inversiones por valor de 13.000 millones en toda la red de aeropuertos españoles gestionada por Aena. De esta forma, sale adelante de forma definitiva el plan en el que trabaja el Gobierno desde hace meses. En el actual quinquenio 2022-2026, la cantidad plasmada en el DORA para Córdoba ha sido de 8,1 millones.

En febrero pasado, el consejo de administración de la empresa estatal aprobó las propuestas que debe incluir el DORA, que, en el caso del aeropuerto de Córdoba, entre otras intervenciones, afectan a la pavimentación de la pista, la instalación de iluminación led y la mejora de los aparcamientos.

Nuevo servicio de extinción de incendios

El documento que servirá de guía al Gobierno para los proyectos que se ejecutarán en ese periodo en el aeropuerto incluye también la dotación de un servicio de extinción de incendios ampliado y una plataforma reformada. Otra de las actuaciones previstas en un nuevo equipamiento de seguridad. Conforme vayan saliendo a licitación los proyectos en los próximos meses y años, se conocerán las cantidades exactas que se emplearán en cada uno de ellos y los plazos, así como más detalles sobre los mismos.

Llegada del primer vuelo de Vueling hace justo un año. / A.J. González

El aeropuerto vive ahora un buen momento después de la llegada en 2024 de Air Nostrum y Binter, que empezaron a ofrecer vuelos a Canarias y Mallorca. Un año después, las dos compañías volvieron a operar en el aeropuerto de Córdoba. A esto se suma que el 18 de septiembre se cumplirá un año del desembarco de Vueling, que ofrece el trayecto a Barcelona, donde los usuarios pueden conectar con cerca de 200 destinos de toda Europa. En estos momentos siguen operando tanto Vueling, que reducirá frecuencias en noviembre y hará un paréntesis en enero, como Binter.

Han tenido que pasar más de quince años desde la ampliación de la pista para que el aeropuerto deje de estar infrautilizado, pese a que está a pleno rendimiento desde febrero de 2018 y de contar con sistema AFIS (Servicio de Información de Vuelo de Aeródromo), posibilidad de ofrecer vuelos nocturnos, tener varias escuelas de pilotos, poseer carta de aproximación (sistema de navegación por satélite) y disponer de una terminal de viajeros ampliada. Ya solo le falta el control de pasaportes.