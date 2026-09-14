La Diputación de Córdoba trasladará al Instituto Provincial de Bienestar Social al barrio de Arroyo del Moro

El Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS) de la Diputación de Córdoba tendrá nueva sede en el barrio de Arroyo del Moro. Así lo ha adelantado a Diario CÓRDOBA el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, que espera que para finales de este mismo año ya pueda estar redactado el proyecto del nuevo edificio.

Fuentes ya había comentado en alguna que otra ocasión que este instituto, que entre otras cosas gestiona los convenios para prestar la ayuda a domicilio en los pueblos y cuyo presupuesto llega a los 120 millones de euros anuales, necesitaba una sede más grande. La actual se encuentra en la calle Buen Pastor y ya se ha quedado pequeña.

En un solar de Arroyo del Moro

La nueva sede del IPBS se levantará en un solar del barrio de Arroyo del Moro que es propiedad de la Diputación. Fuentes ha señalado que el objetivo es que el edificio sea "perfecto" para la atención social que presta este instituto, donde además prime una arquitectura moderna y accesible.

Salvador Fuentes, durante la entrevista con Diario CÓRDOBA. / MANUEL MURILLO

Fuentes ha insistido en que la Diputación necesita "un espacio específico asistencial de última generación" para Bienestar Social y cree que el solar donde se ubicará la nueva sede cumple con los requisitos porque se trata de "un lienzo de finca espectacular".

De 13 sedes a cuatro

Pese al plan de concentración de sedes en el que trabaja la Diputación de Córdoba, que pasará de 13 a cuatro en la capital, el edificio de Buen Pastor que se quedará vacío con el traslado del IPBS no se desafectará por completo. Según ha avanzado el presidente de la institución provincial, una parte sí que se sacará a la venta, pero otra se quedará como sede del Patronato Provincial de Turismo.

La concentración de servicios se repartirá así entre el Palacio de la Merced -sede de la institución-, lo que se conserve de Buen Pastor, el nuevo edificio del IPBS y los colegios provinciales. Sobre esto último, la primera parte de la reforma de dos de las tres torres (las que son de la Diputación, pues una tercera es de la Junta de Andalucía) concluirá en diciembre y la segunda fase se ejecutará de inmediato, según palabras del propio presidente de la Diputación.

Reforma de los colegios provinciales del Parque Figueroa

La actuación se concentra en Fernando III y El Carmen, dos de los edificios del conjunto diseñado por Rafael de La-Hoz. El expediente técnico recoge 10.872 metros cuadrados para Fernando III y 6.537 para El Carmen. La tercera torre del conjunto está vinculada a la residencia escolar La Aduana, gestionada por la Junta de Andalucía, y queda fuera de esta intervención de la Diputación.

El expediente de contratación fija para esta primera fase un presupuesto base de licitación de 5.226.119,07 euros, IVA incluido —4.319.106,67 euros sin impuestos—. El lote estructural salió por 2.002.899,63 euros; la fachada ventilada, por 2.896.519,09 euros; y las instalaciones fotovoltaicas, por 326.700,35 euros, todos ellos como presupuestos de licitación.