El Ayuntamiento de Córdoba habilita más de 68.000 metros cuadrados de aparcamiento en solares sin uso: estas son las ubicaciones

El Ayuntamiento de Córdoba ha habilitado hasta 68.822 metros cuadrados de zonas de aparcamiento repartidos en 22 solares por toda la ciudad que no tienen uso. Así lo ha informado este martes el delegado de Infraestructuras del Consistorio, Miguel Ruiz Madruga, que ha recordado que este plan se inició con un objetivo menor, el de adecentar 64.000 metros cuadrados, que han sido superados. Los solares elegidos se seguirán usando como aparcamiento hasta que se destinen a su uso original.

Ruiz Madruga ha explicado que se trata de solares situados en barrios donde la configuración de las viviendas no permite tener mucho aparcamiento, declaraciones que ha ofrecido, precisamente, junto a la zona de la avenida Barcelona-Viñuela-Rescatado, donde el estacionamiento es escaso.

Ruiz Madruga, en uno de los solares habilitados como aparcamiento, en este caso, junto al cementerio de San Rafael. / A. J. GONZÁLEZ

El coste aproximado de las intervenciones ha sido de 117.000 euros, aunque se han empleado medios propios de la Delegación de Infraestructuras. En concreto, se han usado camiones de carga y de cuba o rodillos compactadores, se han colocado más de 6.000 metros cúbicos de zahorra y se han empleado unas 480 horas de trabajo. La mayoría de las intervenciones se ha ejecutado este mismo verano, entre el 1 de julio y este mismo 15 de septiembre.

Listado de solares que se han adecentado para aparcamiento

Junto al Hotel Hesperia. 1.887 m2 de superficie. Antigua cárcel. 5.110 m2 de superficie. Calle Historiador Jaén Morente. 1.965 m2 de superficie. Calle Nuestra Señora de la Merced. 3.560 m2 de superficie. Avenida Virgen de Fátima. 1.890 m2 de superficie. Calle Montoro. 1.634 m2 de superficie. Calle El Viso. 1.710 m2 de superficie. Calle Andrés Barrera. 640 m2 de superficie. Limpieza del Camping Municipal. Calle Paseo Verde. 1.826 m2 de superficie. Avenida de la Vivienda. 7.150 m2 de superficie. Glorieta Santa Emilia Rodat. 1950 m2 de superficie. Calle Juan Felipe Vilela. 3.906 m2 de superficie. Acera del Lindero. 1.930 m2 de superficie. Calle Teresa de Calcuta. 3.150 m2 de superficie. Calle Músico Cristóbal de Morales. 2.184 m2 de superficie. Colegio de la Aduana. 888 m2 de superficie. Calle José Dámaso Pepete. 1.200 m2 de superficie. Calle Paula Montal 8.440 m2 de superficie. Avenida de la Torrecilla. 1.064 m2 de superficie. Solar del Cementerio de San Rafael. 13. 390 m2 de superficie. Solar en San Rafael de la Albaida. 3.348 m2 de superficie.

Limpieza de arroyos

Por otro lado, Ruiz Madruga también ha informado de varios trabajos de limpieza y mantenimiento de arroyos que pasan por suelo municipal, actuaciones que todavía se están ejecutando. Hay tres que ya se han llevado a cabo: en el arroyo Montón de la Tierra (en su tramo desde el hostal Fuente la Lancha hasta el Centro Agropecuario), en el Llanos del Mesonero (tramo previo a Majaneque y partes de la calle de Proyecto Hombre) y en el San Jerónimo (tramo Camino Viejo de Almodóvar).

Además, hay otras nueve actuaciones programadas: