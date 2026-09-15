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Ya hay empresa para el tramo de autovía de la N-432 en Córdoba: el Gobierno adjudica los 13 kilómetros de Cerro Muriano

La unión temporal de empresas elegida tendrá un plazo de 36 meses para diseñar el trazado, presupuestado en más de 115 millones de euros

El tramo de 13 kilómetros unirá Córdoba capital con Cerro Muriano.

El tramo de 13 kilómetros unirá Córdoba capital con Cerro Muriano. / Manuel Murillo

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Isabel Leña

Isabel Leña

El Gobierno central ya tiene empresa para redactar el proyecto para construir un nuevo tramo de autovía en Córdoba, el de la N-432 (Badajoz-Granada). El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a través de la Dirección General de Carreteras, ha elegido como oferta más ventajosa la propuesta por la unión temporal de empresas (UTE) formada por TRN Taryet y TXT Ingeniería para diseñar los 13 kilómetros de vía rápida entre Córdoba y Cerro Muriano. Al concurso, convocado en mayo, se han presentado catorce empresas, pero el Mitma ha propuesto adjudicar este proyecto a esta UTE por 4,5 millones de euros, 1,2 millones menos que el presupuesto fijado en la licitación.

Las empresas TRN Taryet y TXT Ingeniería dispondrán de un plazo de 36 meses para redactar el proyecto, en el que, además, tendrán que garantizar la viabilidad del mismo, justificar la solución planteada, describir la obra e incluir un estudio de riesgo. El tramo del que se va a definir el trazado se encuentra entre los puntos kilométricos 253,8 y 266,7. Esta adjudicación no implica el inicio inmediato de las obras, ya que para ello hay que esperar a que concluya la redacción del proyecto, y a que, posteriormente, tras la exposición pública e informes necesarios, se saque a concurso la construcción del tramo, que tiene un coste estimado de 115 millones de euros.

Zona por la que discurrirá el tramo de 13 kilómetros de autovía.

Zona por la que discurrirá el tramo de 13 kilómetros de autovía. / Ramón Azañón

Los detalles del proyecto de los 13 kilómetros de autovía

Los trece kilómetros de N-432 afectados cuentan con una única calzada con doble sentido de circulación, con uno o dos carriles por sentido en función del tramo. Con este proyecto habrá dos calzadas con dos carriles cada una. El Mitma considera que los kilómetros afectados tienen picos de intensidad media diaria (IMD) y tráfico pesado por su cercanía a la capital y un gran flujo de vehículos procedentes de Cerro Muriano, lo que le ha llevado a decidir ejecutar este proyecto, del que ya había dado pistas en una respuesta a la senadora del PP Cristina Casanueva. En ella anunció algunas mejoras en la N-432, entre ellas, duplicar la calzada, que pasaría de los dos carriles actuales a cuatro entre los puntos 253,8 (pasada la base militar de Cerro Muriano) y 266,7 (zona de la urbanización de la Campiñuela). Además, anunciaba un carril más en un tramo de Espiel y otro en el de Espejo. Habrá que esperar, no obstante, a que esté redactado el proyecto para conocer los detalles de la actuación.

Dos carriles de 3,50 metros y arcenes de 2,50

El tramo de autovía tendrá dos carriles de 3,50 metros y arcenes exteriores de 2,50, mientras que los interiores oscilarán entre un metro y 1,50, en función de la velocidad y la visibilidad. Además, contará con tres nudos y tres enlaces e incluirá la mejora de dos de ellos mediante dos glorietas. La obra incluye la construcción de tres estructuras. La velocidad prevista es de 90 o 100 kilómetros y se calcula que por el nuevo trazado transitarán 30.000 vehículos diarios. Para su construcción el Mitma ha tenido en cuenta que mejorará la conexión con el norte de la provincia y también los accesos a la base militar de Cerro Muriano. También ha tenido en cuenta la alta siniestralidad de la N-432.

La A-81, antigua demanda, sigue pendiente

Mientras tanto, sigue pendiente la construcción de la autovía Badajoz-Granada, la A-81 en el tramo de Córdoba, ya que se está priorizando el de Badajoz y el de Granada. En relación al tramo de Badajoz a Espiel, la propuesta del Gobierno es ejecutar en una primera fase solo una de las dos calzadas previstas, que se utilizará para los dos sentidos de circulación. En relación a esta parte del trazado, el último paso dado es la declaración de impacto ambiental de 71 kilómetros de carretera de la provincia de Badajoz.

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Empresas que han participado en el concurso

Tal y como se puede consultar en la plataforma de contratación del Estado, a este concurso se han presentado empresas como Prointec y Proes Consultores; Aecomo Spain DCS y Civile ICF; Idom Consulting, Engineering, Architecture; Intecsa Engineering Group y Cemosa; Socotec-Geser; Eptisa Servicios de Ingeniería y Vising Innova 2016; Ayesa Ingeniería y Arquitectura y Esteyco; TPF Getinsa Euroestudios y Urci Consultores; Sener Mobility; Typsa y Wsp Spain Apia; Oficina Técnica de Estudios y Control de Obras, Tylin Spain y Eis Guía Consultores; Quedante Meta y Omicron Amepro Bepefa; y Grusamar Ingeniería y Consulting.

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