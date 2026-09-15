La Casa Mudéjar de Córdoba, sede de Casa Árabe, ya es Bien de Interés Cultural: el Gobierno aprueba su máxima protección

Uno de los edificios más singulares del casco histórico de Córdoba acaba de alcanzar el máximo nivel de protección patrimonial en España. El Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha aprobado este martes la declaración de la Casa Mudéjar de Córdoba -sede de Casa Árabe- como Bien de Interés Cultural (BIC), en la categoría de Monumento.

Según ha informado el Ministerio de Cultura, esta declaración supone la aplicación del máximo nivel de protección previsto en la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español. El expediente para reconocer oficialmente el inmueble comenzó a tramitarse en mayo de 2026.

En pleno casco histórico de Córdoba

Situada en pleno casco histórico de Córdoba, en las proximidades de la Mezquita-Catedral, la Casa Mudéjar destaca por su extraordinario valor histórico y arquitectónico y por conservar elementos que reflejan la convivencia y evolución de las tradiciones constructivas islámicas y cristianas durante la Edad Media.

Una imagen de la Casa Mudéjar, sede de Casa Árabe en Córdoba. / A. J. GONZÁLEZ

Una casa formada por cinco viviendas y cuatro patios

La Casa Mudéjar tiene su origen en la unión de cinco estrechas viviendas y presenta una singular planta de carácter laberíntico, articulada alrededor de cuatro patios y un torreón.

El inmueble se encuentra en la antigua colación de Santa María, una zona próxima a la Mezquita-Catedral cuyo desarrollo estuvo condicionado por el reparto de solares efectuado tras la conquista cristiana de Córdoba. Estos espacios quedaron vinculados históricamente a linajes con especial relevancia social y política.

Desde el punto de vista artístico, el edificio conserva numerosos elementos vinculados al arte mudéjar y andalusí, entre ellos arcos polilobulados de medio punto realizados en ladrillo aplantillado, capiteles de tradición califal y alfarjes de madera policromada.

Patio de la Casa Mudéjar. / A. J. GONZÁLEZ

También sobresale la decoración de yeserías con motivos de ataurique, lacería e inscripciones de caligrafía árabe, elementos que muestran la permanencia de técnicas y modelos procedentes de la arquitectura islámica dentro del contexto cristiano de la Baja Edad Media.

La disposición de la vivienda alrededor de patios de diferente importancia constituye, además, un reflejo de la propia organización social y doméstica de la época.

Pinturas del siglo XV en la sala de Embajadores

Entre los elementos de mayor interés de la Casa Mudéjar de Córdoba se encuentra el conjunto de pinturas murales figurativas del siglo XV que se conserva en la denominada sala de Embajadores. Se trata, según Cultura, de uno de los escasos ejemplos de este tipo de pintura medieval que han llegado hasta nuestros días en la ciudad.

Interior de la Casa Mudéjar. / A. J. GONZÁLEZ

Las obras fueron descubiertas en 1928 por el arqueólogo Samuel de los Santos Gener y representan alegorías relacionadas con las virtudes teologales y cardinales, combinadas con diferentes motivos heráldicos.

Su conservación constituye uno de los principales argumentos que refuerzan el valor artístico del edificio y su relevancia dentro del patrimonio histórico cordobés.

Sede de Casa Árabe tras su rehabilitación

La Casa Mudéjar ha sido objeto de diferentes actuaciones de conservación y restauración durante el siglo XX y los primeros años del XXI. Entre ellas destaca la rehabilitación integral finalizada en 2011, una intervención que recibió el premio Ciudades Patrimonio de la Humanidad y que permitió recuperar el inmueble y adaptarlo para albergar usos culturales manteniendo sus principales valores patrimoniales. Actualmente, el edificio acoge la sede en Córdoba del consorcio Casa Árabe.