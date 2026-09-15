Patrimonio
La Casa Mudéjar de Córdoba, sede de Casa Árabe, ya es Bien de Interés Cultural: el Gobierno aprueba su máxima protección
Situada en pleno casco histórico, en las proximidades de la Mezquita-Catedral, destaca por su extraordinario valor histórico y arquitectónico
Uno de los edificios más singulares del casco histórico de Córdoba acaba de alcanzar el máximo nivel de protección patrimonial en España. El Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha aprobado este martes la declaración de la Casa Mudéjar de Córdoba -sede de Casa Árabe- como Bien de Interés Cultural (BIC), en la categoría de Monumento.
Según ha informado el Ministerio de Cultura, esta declaración supone la aplicación del máximo nivel de protección previsto en la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español. El expediente para reconocer oficialmente el inmueble comenzó a tramitarse en mayo de 2026.
En pleno casco histórico de Córdoba
Situada en pleno casco histórico de Córdoba, en las proximidades de la Mezquita-Catedral, la Casa Mudéjar destaca por su extraordinario valor histórico y arquitectónico y por conservar elementos que reflejan la convivencia y evolución de las tradiciones constructivas islámicas y cristianas durante la Edad Media.
Una casa formada por cinco viviendas y cuatro patios
La Casa Mudéjar tiene su origen en la unión de cinco estrechas viviendas y presenta una singular planta de carácter laberíntico, articulada alrededor de cuatro patios y un torreón.
El inmueble se encuentra en la antigua colación de Santa María, una zona próxima a la Mezquita-Catedral cuyo desarrollo estuvo condicionado por el reparto de solares efectuado tras la conquista cristiana de Córdoba. Estos espacios quedaron vinculados históricamente a linajes con especial relevancia social y política.
Desde el punto de vista artístico, el edificio conserva numerosos elementos vinculados al arte mudéjar y andalusí, entre ellos arcos polilobulados de medio punto realizados en ladrillo aplantillado, capiteles de tradición califal y alfarjes de madera policromada.
También sobresale la decoración de yeserías con motivos de ataurique, lacería e inscripciones de caligrafía árabe, elementos que muestran la permanencia de técnicas y modelos procedentes de la arquitectura islámica dentro del contexto cristiano de la Baja Edad Media.
La disposición de la vivienda alrededor de patios de diferente importancia constituye, además, un reflejo de la propia organización social y doméstica de la época.
Pinturas del siglo XV en la sala de Embajadores
Entre los elementos de mayor interés de la Casa Mudéjar de Córdoba se encuentra el conjunto de pinturas murales figurativas del siglo XV que se conserva en la denominada sala de Embajadores. Se trata, según Cultura, de uno de los escasos ejemplos de este tipo de pintura medieval que han llegado hasta nuestros días en la ciudad.
Las obras fueron descubiertas en 1928 por el arqueólogo Samuel de los Santos Gener y representan alegorías relacionadas con las virtudes teologales y cardinales, combinadas con diferentes motivos heráldicos.
Su conservación constituye uno de los principales argumentos que refuerzan el valor artístico del edificio y su relevancia dentro del patrimonio histórico cordobés.
Sede de Casa Árabe tras su rehabilitación
La Casa Mudéjar ha sido objeto de diferentes actuaciones de conservación y restauración durante el siglo XX y los primeros años del XXI. Entre ellas destaca la rehabilitación integral finalizada en 2011, una intervención que recibió el premio Ciudades Patrimonio de la Humanidad y que permitió recuperar el inmueble y adaptarlo para albergar usos culturales manteniendo sus principales valores patrimoniales. Actualmente, el edificio acoge la sede en Córdoba del consorcio Casa Árabe.
- Una abogada de Córdoba se aferra al error en la firma de un juez para recurrir ante el Supremo una condena por una herencia de 156.630 euros
- La Guardia Civil de Córdoba registra en ocho meses casi tantos depósitos de armas como en todo 2025
- Inmaculada Román, directora de la cárcel de Córdoba: 'La introducción de sustancias y objetos prohibidos a través de drones es un desafío
- La concejala Carmen González reduce su dedicación en el Ayuntamiento de Córdoba para incorporarse a un centro docente
- El insólito incidente en un vuelo de Vueling desde Barcelona que acabó con un pasajero expulsado
- Muere un senderista de Córdoba tras sufrir una caída en el Mulhacén
- Los bomberos trabajan en sofocar un incendio de chatarra en la avenida del Aeropuerto de Córdoba
- La Junta de Andalucía pide desde Córdoba a sus empleados públicos atender 'en menor tiempo' a los ciudadanos