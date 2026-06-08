Alsara consolida su crecimiento y refuerza su apuesta por el futuro
La Cooperativa Detallistas de Alimentación San Rafael celebró el pasado domingo su asamblea general de socios
La Cooperativa Detallistas de Alimentación San Rafael, Alsara, celebró el pasado domingo su asamblea general de socios, en la que se puso de manifiesto la evolución positiva de la organización, que continúa creciendo en número de socios y aperturas pese a las dificultades que atraviesa el sector.
La cooperativa atribuye estos resultados a una estrategia basada en cuatro pilares fundamentales: gestión del talento, formación, digitalización y un modelo de gestión orientado a mejorar la rentabilidad, impulsar el relevo generacional y garantizar la sostenibilidad del proyecto, defendiendo los valores cooperativos.
Durante la asamblea también se destacó el papel estratégico de la logística y de la distribución como elementos clave para seguir mejorando la eficiencia y el servicio a los socios.
Alsara afronta los próximos años con confianza, convencida de que las líneas de trabajo desarrolladas seguirán fortaleciendo el crecimiento y la competitividad de la cooperativa, adaptando el modelo de negocio a los tiempos actuales.
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