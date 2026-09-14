Córdoba acogerá el 25 de octubre la nueva edición de la Carrera Contra el Cáncer

La ciudad de Córdoba volverá a convertirse en el gran escenario de solidaridad y deporte que le caracteriza todos los años el próximo 25 de octubre. La Asociación Española Contra el Cáncer en Córdoba celebrará la 19ª Marcha y 11ª Carrera Contra el Cáncer, evento que año tras año reúne a miles de personas con un objetivo común: recaudar fondos para impulsar la investigación oncológica y mantener los servicios gratuitos que la entidad ofrece a pacientes y familiares, así como fomentar hábitos de vida saludables frente al cáncer.

La presentación oficial de la iniciativa ha tenido lugar este lunes en el Vivero del Mercado Victoria y ha contado con la participación de la presidenta de la Asociación Española Contra el Cáncer en Córdoba, María Auxiliadora Cabanás Espejo; la teniente de alcalde de Cultura, Turismo y Deportes del Ayuntamiento de Córdoba, Isabel Albás; el delegado de Deportes de la Diputación de Córdoba, Antonio Martín Romero; el presidente del Colegio Oficial de Veterinarios, José María de Torres; así como representantes de la Policía Local y la Guardia Civil. Algunas de las entidades colaboradoras como Hitachi y la Asociación de Clubes y Escuelas de Atletismo de Córdoba, también han querido estar presentes.

"Cada dorsal contribuye a seguir impulsando la investigación"

La presidenta de la Asociación Española Contra el Cáncer en Córdoba, María Auxiliadora Cabanás, ha animado a la ciudadanía a sumarse a esta iniciativa solidaria y ha recordado que "cada inscripción, cada dorsal, contribuye a seguir impulsando la investigación y los servicios gratuitos que la entidad ofrece a pacientes y familiares". También ha puesto sobre la mesa un dato que "impresiona" como es que “uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres padecerá un cáncer a lo largo de su vida, y hacia 2030, por desgracia, el porcentaje se igualará al alza para las mujeres”.

La cita tendrá lugar en el Vial Norte el 25 de octubre a las 10.30 horas con la 11ª Carrera Contra el Cáncer, de carácter competitivo y con un recorrido de 5,6 kilómetros; mientras que la 19ª Marcha Contra el Cáncer, abierta a toda la ciudadanía y con un recorrido de 1,5 kilómetros, partirá a las 11.30 horas. Además, a las 10.15 horas, los participantes podrán disfrutar de un calentamiento dirigido por Brooklyn Fitboxing Córdoba Zoco.

Imagen de archivo del Vial Norte de la 18ª Marcha y 10ª Carrera Contra el Cáncer. / Manuel Murillo

Un evento también para las mascotas

La edición de este año llega cargada de novedades pensadas para ampliar la participación y convertir la jornada en un encuentro abierto a toda la ciudadanía Por primera vez, la organización ha incorporado inscripciones para mascotas, permitiendo que los animales domésticos puedan acompañar a sus dueños durante la marcha solidaria. Esta actividad está patrocinada por el Colegio Oficial de Veterinarios de Córdoba, que ha aportado un pañuelo y un portabolsas para las mascotas. El presidente del Colegio de Veterinarios, José María de Torres, ha señalado que “esos pequeños animales son parte de muchas familias cordobesas y, cuando entra el cáncer, ellos también lo notan, les afectan los sentimientos de sus dueños”.

Además, la Asociación ha ampliado la oferta de camisetas oficiales del evento, disponibles tanto para adultos como para niños, con una amplia variedad de tallas para facilitar que cualquier persona pueda sumarse a esta gran movilización solidaria. El dorsal de adulto tiene un precio de 10 euros, el infantil cuesta 8 euros y el pañuelo de mascota, 3 euros. La organización resalta que las mascotas solo podrán participar en la Marcha, no en la Carrera, por motivos de seguridad.

Un reto saludable para aprender mientras se camina

Entre las novedades de esta edición está la realización de un Reto Saludable, una actividad que se desarrollará durante la Marcha y que estará basada en las recomendaciones del Código Europeo Contra el Cáncer. Los participantes podrán poner a prueba sus conocimientos sobre prevención y hábitos de vida saludable a través de diferentes pruebas y preguntas. La persona ganadora recibirá un premio especial en una actividad que combina diversión, concienciación y promoción de la salud.

El programa de la jornada se completará con animación, pasacalles, actividades infantiles, actuaciones musicales y la actuación final del grupo Olivetti, convirtiendo la jornada en un encuentro para disfrutar en familia, con amigos o compañeros.

Cada paso cuenta

Con el lema 'cada paso cuenta', los fondos recaudados a través de las inscripciones y la venta de camisetas permitirán seguir impulsando dos grandes líneas de trabajo de la Asociación Española Contra el Cáncer: la financiación de proyectos de investigación oncológica y la prestación de servicios gratuitos a personas con cáncer y sus familias.

Imagen de archivo del Vial Norte de la 18ª Marcha y 10ª Carrera Contra el Cáncer. / Manuel Murillo

Las inscripciones y la compra de camisetas ya están disponibles a través de la plataforma RockTheSport , así como en los puntos de venta habilitados por la organización.

En la presentación han intervenido también el delegado de Deportes de la Diputación de Córdoba, Antonio Martín Romero y la teniente de alcalde de Cultura, Turismo y Deportes del Ayuntamiento de Córdoba, Isabel Albás Vives. Martín Romero ha destacado "el compromiso de esta asociación y su gran labor", ha recordado que esta enfermedad “nos afecta a todos, de manera directa o indirecta, y todo lo que podamos hacer para impulsar la investigación y mejorar la vida de los pacientes es poco”.

Por su parte, Isabel Albás ha asegurado que "lo ha vivido de primera mano y puedo decir que los servicios que presta la Asociación Española Contra el Cáncer ofrece a los pacientes son extraordinarios, y toda la ayuda que consigamos para que puedan seguir haciendo esta labor es poca para las necesidades que hay". Albás ha aplaudido la idea de incorporar a las mascotas a la Marcha Contra el Cáncer y ha asegurado que el Ayuntamiento de Córdoba seguirá colaborando "siempre en actividades como estas, que fomentan hábitos saludables y recaudan fondos para investigación y atención a pacientes". La teniente de alcalde ha hecho un llamamiento a toda la ciudadanía a comprar su dorsal para esta prueba solidaria, "que vayan con sus mascotas, con sus familias, y si no pueden ir, que también compren la camiseta porque cada euro cuenta".

El respaldo de Córdoba

Finalizando la presentación, la presidenta de la Asociación Española Contra el Cáncer en Córdoba ha agradecido la implicación de las numerosas empresas, instituciones y entidades cordobesas que hacen posible esta iniciativa. Entre ellas destacan Hitachi y la Clínica Dr. Bernete, patrocinadores oro de la prueba, cuyo compromiso resulta fundamental para que la marcha y la carrera continúen creciendo año tras año. La entidad ha mostrado también su agradecimiento a la Asociación de Clubes y Escuelas de Atletismo de Córdoba, por su importante aportación a la organización de esta actividad, así como al Mercado Victoria por haber cedido el espacio para la presentación.

Asimismo, el evento cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Córdoba, la Diputación de Córdoba, fuerzas y cuerpos de seguridad, entidades sociales y numerosas empresas locales que se han sumado a una causa que une a toda la sociedad cordobesa.

La Asociación invita a toda la ciudadanía a formar parte de esta gran movilización solidaria. Cada inscripción contribuirá a financiar proyectos de investigación oncológica y a mantener los servicios gratuitos que la entidad presta a pacientes y familiares en la provincia.

Atención psicológica, trabajo social, fisioterapia, acompañamiento, nutrición, logopedia, información especializada, material ortoprotésico o programas de apoyo son algunos de los recursos que la entidad ofrece sin coste a quienes afrontan la enfermedad. Cualquier persona que necesite estos servicios puede llamar al teléfono 900 100 036, disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.