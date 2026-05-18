‘Creando Empleo Sostenible’ inicia su fase de contratación en Economía Circular del plástico

La Acción C02 del proyecto TRR Profesional: Creando Empleo Sostenible comenzó su ejecución oficial el pasado 15 de mayo. Esta fase, cofinanciada por el FSE+ a través del Programa Empleaverde+ de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, marca el inicio del proceso de contratación laboral de 3 participantes por parte de Plastweld Repair Systems S.L.

Las personas contratadas desempeñan su actividad profesional en el ámbito de la reparación, reciclaje y reutilización de componentes plásticos, un sector clave dentro de la economía circular y con creciente demanda de personal técnico especializado.

Los puestos están estructurados en jornada completa presencial, desarrollando su actividad en las instalaciones de Polígono El Blanquillo, Parcela 54, de Fuente Obejuna.

La acción tiene una duración total de 6 meses, abarcando desde el 15 de mayo de 2026 hasta el 15 de noviembre de 2026. Asimismo, el proyecto contempla la posibilidad de incorporación de nuevas personas participantes en cualquier momento, en caso de producirse alguna baja, garantizando la continuidad de los tres puestos durante toda la vigencia de la acción.

Con esta fase de contrataciones, el itinerario TRR Profesional completa su transición desde la formación especializada hacia la inserción laboral real, consolidándose como una iniciativa pionera en Andalucía y Extremadura para la promoción del empleo verde y la profesionalización del sector del tratamiento de plásticos.

Este proyecto está cofinanciado por el FSE+ a través del Programa Empleaverde+ de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Para más información e inscripciones en www.plastweld.es, en el correo electrónico formacion@plastweld.es o en las redes sociales.