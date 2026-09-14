Pablo del Moral vuelve a unirse al Córdoba Futsal, ahora desde el organigrama institucional

Pablo del Moral y el Córdoba Futsal vuelven a unir sus caminos, aunque esta vez lejos de la pista. El ala-cierre mostoleño, que puso fin hace unos meses a su última etapa como jugador blanquiverde, se incorpora ahora al organigrama institucional del club de Vista Alegre como Director de Operaciones y Desarrollo, una función que compaginará con su actual carrera deportiva en el Montpellier francés, donde continúa en activo.

El madrileño asumirá diferentes tareas dentro de la estructura de gestión de la entidad, con especial atención a la relación con patrocinadores e instituciones, según ha anunciado la propia entidad a través de sus canales sociales. De este modo, el icónico «14» regresa al club en el que se convirtió en uno de los grandes referentes de su historia reciente, pero lo hace desde un nuevo ámbito y sin volver a formar parte de la plantilla.

Una larga trayectoria en blanquiverde

Se trata, por tanto, de un nuevo vínculo entre Pablo del Moral y el Córdoba Patrimonio de la Humanidad después de seis temporadas compartidas en la máxima categoría. El mostoleño llegó a la entidad presidida por José García Román en la campaña 2019-2020, como uno de los refuerzos del proyecto cordobés después de su ascenso a Primera División.

Desde entonces, Del Moral se convirtió en uno de los nombres propios del conjunto blanquiverde durante su etapa en la élite. Permaneció en el club hasta el final de la temporada 2022-2023, cuando emprendió una nueva aventura en el Jaén Paraíso Interior. Su estancia en tierras jiennenses se prolongó durante una campaña, antes de regresar a Córdoba para disputar otras dos temporadas con el bloque califal.

Su segunda etapa en Vista Alegre se prolongó hasta la conclusión de la 2025-2026, cuando puso punto final a su trayectoria como jugador del bloque ribereño. En total, defendió durante seis temporadas y siempre en Primera División la camiseta blanquiverde.

Ahora, apenas unos meses después de cerrar esa etapa deportiva, vuelve a estrechar lazos con la entidad, aunque desde una posición diferente. Del Moral continuará compitiendo como jugador en Francia mientras se incorpora a la estructura institucional del Córdoba Futsal, abriendo así una nueva vía de colaboración con el club que ha marcado buena parte de su carrera.