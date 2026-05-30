La Mancomunidad Campiña Sur Cordobesa y la Ruta del Vino Montilla-Moriles han puesto en marcha las nuevas Rutas Ecogastronómicas, una propuesta concebida como experiencia de sensibilización y promoción del producto local y compuestas por cinco itinerarios temáticos que recorren distintos municipios de la comarca para mostrar la riqueza patrimonial, gastronómica y cultural de la Campiña Sur. Esta actividad es algo más que un programa de visitas; es una apuesta estratégica por el territorio, por su identidad agroalimentaria, por su cultura y por su capacidad para generar desarrollo sostenible.

Las Rutas Ecogastronómicas se conciben como experiencias vivas, diseñadas para sensibilizar sobre la importancia de la producción local y la sostenibilidad, para promocionar nuestros productos agroalimentarios y oficios tradicionales, para valorar el patrimonio cultural, histórico y paisajístico de la comarca y para crear activos ecoturísticos permanentes, reutilizables y con vocación de futuro. Son rutas que conectan personas, saberes y sabores, y que muestran la esencia de lo que somos: una comarca agrícola, diversa, creativa y profundamente ligada a su tierra.

Las 5 rutas ‘ecogastronómicas’ de la Campiña Sur y la Ruta del Vino. / Casavi

Son rutas que incluyen diseño de itinerarios temáticos gastronómicos, culturales y patrimoniales, visitas guiadas a bodegas, almazaras, cooperativas, obradores y explotaciones agroalimentarias, explicaciones divulgativas sobre sostenibilidad, biodiversidad y consumo de proximidad y degustaciones de productos locales. Como resultado de todo esto, la Campiña Sur Cordobesa va a contar con unos itinerarios ecoturísticos formalizados y unos recursos turísticos integrados en nuestra estrategia territorial. Con la puesta en marcha de las Rutas Ecogastronómicas, la Mancomunidad Campiña Sur Cordobesa da un paso más Mancomunidad, para que su identidad agroalimentaria, sus oficios y su patrimonio sigan siendo motor de desarrollo, orgullo colectivo y oportunidad para quienes viven y trabajan en la comarca.

Esta iniciativa surge de la relación de colaboración y trabajo conjunto que desde hace años mantienen la Mancomunidad Campiña Sur Cordobesa y la Ruta del Vino Montilla-Moriles en torno a la promoción del territorio, el turismo gastronómico y el desarrollo rural. La trayectoria de esta última Entidad en el diseño de experiencias enoturísticas y gastronómicas, así como el trabajo continuado con empresas, productores, administraciones y agentes locales, permite aportar no solo capacidad organizativa, sino también conocimiento del territorio y una metodología ya consolidada para generar proyectos útiles y reutilizables más allá de acciones puntuales. Además, este proyecto encaja con los objetivos y la filosofía de la Ruta del Vino Montilla-Moriles de poner en valor el patrimonio agroalimentario y cultural, fortalecer la economía de proximidad, impulsar un turismo sostenible y reforzar la identidad de nuestros municipios a través de experiencias vinculadas al paisaje, la cultura y el producto local.

Las 5 rutas ‘ecogastronómicas’ de la Campiña Sur y la Ruta del Vino. / Casavi

Itinerarios

Todas las rutas incluyen visitas guiadas a bodegas, almazaras, cooperativas, obradores, explotaciones agroalimentarias y recursos patrimoniales, poniendo en valor el patrimonio agrícola, cultural, natural, artesanal y gastronómico y ofrecer experiencias auténticas. Estos cinco itinerarios conectan los municipios, su historia y su gastronomía, e invitan a descubrir el territorio de una forma más cercana. Además, la Mancomunidad publicará la guía de las Rutas, que estará disponible en formato digital y papel. La guía permitirá realizar las rutas libremente e incluirá datos de contacto de los establecimientos y recursos turísticos, horarios, condiciones de visita e información práctica para planificar la visita.

1. Ruta Oficios y Sabores Vivos, por Montilla, Montalbán de Córdoba y La Rambla: un recorrido que pone en valor los oficios tradicionales de la Campiña Sur, destacando dos de los municipios que cuentan con Zonas de Interés Artesanal. En Montilla, la ruta se adentra en almazaras y en el arte de la tonelería; en La Rambla, vivir la tradición alfarera a través de sus talleres artesanales; y en Montalbán de Córdoba, la ruta finaliza conociendo muy de cerca uno de los productos más emblemáticos de la comarca como es el ajo y sus distintas versiones más innovadoras.

Las 5 rutas ‘ecogastronómicas’ de la Campiña Sur y la Ruta del Vino. / Casavi

2. Ruta Oleoturismo y Patrimonio, por Santaella, La Guijarrosa y San Sebastián de los Ballesteros: una ruta que combina paisaje, historia y aceite. En Santaella, el paseo patrimonial culmina en una almazara donde se descubre el proceso del AOVE; en La Guijarrosa, conocemos de cerca la tradición de las aceitunas aliñadas y su riqueza natural, paisaje y Laguna de la Mohedana; y en San Sebastián de los Ballesteros, la cooperativa local y el Molino del Rey muestran pasado y presente de la tradición oleícola.

3. Ruta Rincones y Sabores Artesanales, por Aguilar, Montemayor y Fernán Núñez: un viaje por la artesanía dulce y los sabores singulares de la comarca. En Aguilar, un paseo guiado descubre rincones emblemáticos y confiterías tradicionales; en Montemayor, la memoria del Pedro Ximénez se vive entre la bodega local y el Museo “Memorias del PX”; y en Fernán Núñez, la ruta une patrimonio señorial y la creatividad de licores y ginebras artesanas.

4. Ruta Herencia Romana y Delicias Singulares, por Aguilar, Monturque y Puente Genil: esta experiencia une patrimonio arqueológico romano y sabores locales. En Aguilar, la visita se centra en el AOVE de alta calidad; se descubren dos joyas romanas, las Cisternas Romanas de Monturque y la Villa Romana de Fuente Álamo en Puente Genil, y culmina con la visita a un obrador de membrillo para poder saborear esta delicia artesanal.

Las 5 rutas ‘ecogastronómicas’ de la Campiña Sur y la Ruta del Vino. / Casavi

5. Ruta Los Paisajes del Vino, que recorre Moriles, Aguilar y Montilla: un homenaje al mundo del vino Montilla‐Moriles. En Moriles, el Museo del Mosto introduce al visitante en el origen del vino nuevo para luego adentrarse a sus bodegas y lagares y disfrutar del paisaje; en Aguilar, hacemos una primera parada para conocer la Laguna más grande de Andalucía, Zóñar y continuamos por su bodega y cooperativa local; y en Montilla, el recorrido comienza en uno de sus símbolos más reconocibles, el Castillo y tras el viaje por su historia, nos invita a adentrarnos en su red lagares y bodegas históricas.

Para más información sobre la participación en estas Rutas Ecogastronómicas: info@rutadelvinomontillamoriles.com y/o 957 39 05 51.