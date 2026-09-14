La Federación Andaluza de Caza: "Córdoba está en el punto de mira de todos los cazadores"

La actividad cinegética mueve millones de euros cada año en Córdoba y su impacto económico real podría superar los 10 millones si se tienen en cuenta sectores como la hostelería, los alojamientos o los desplazamientos. Así lo ha señalado este lunes a Diario CÓRDOBA Francisco Javier Cano, vicedelegado en Córdoba de la Federación Andaluza de Caza, momentos antes de la presentación de la feria Intercaza.

Francisco Javier Cano explica que existen estudios que sitúan entre tres y diez millones de euros anuales el impacto directo de la caza en la provincia, aunque considera que la cifra global es mayor. "Yo creo que más, porque ahí no creo que estén metidos hoteles, desplazamientos o gastronomía", apunta.

El representante de la federación destaca especialmente la repercusión de esta actividad en pequeños municipios y pueblos de la sierra, donde las monterías generan movimiento en alojamientos y restauración. "Hay muchos pueblos donde una de las actividades principales es la cinegética, en los pueblos pequeños sobre todo y en pueblos de la sierra, donde el tema de las monterías mueve muchísimo", detalla.

Unas 35.000 licencias operan en Córdoba

Según sus estimaciones, Córdoba cuenta con entre 15.000 y 16.000 cazadores federados, mientras que alrededor de 35.000 licencias de caza (mayor y menor) operan en la provincia a lo largo del año. Entre estas personas se encuentran aficionados procedentes de otros puntos de Andalucía, del resto de España e incluso del extranjero.

"Córdoba es un paraíso cinegético y un punto de mira de todos los cazadores de aquí y de fuera", asegura Cano, que destaca la diversidad de la provincia tanto para caza mayor como para caza menor. La evolución, sin embargo, es diferente en ambas modalidades. La caza menor ha disminuido durante los últimos años como consecuencia de las enfermedades y de unas prácticas agrícolas que considera "demasiado agresivas". Frente a ello, "la caza mayor se mantiene o va en aumento".

La falta de relevo generacional, uno de los principales problemas

El sector también afronta el reto de la edad de sus aficionados. "Tenemos un problema, que es el relevo generacional", reconoce el vicedelegado de la Federación Andaluza de Caza. Según explica, abandonan la actividad por motivos de edad más cazadores de los que se incorporan desde las generaciones jóvenes. "A la gente joven le cuentan muchas cosas extrañas de la caza, que no son verdad, y muchos se lo creen", lamenta.

Pese a este escenario, Francisco Javier Cano reivindica el peso de Córdoba dentro del panorama cinegético nacional y también el papel de Intercaza, una feria en la que colabora la federación y que define como "un referente en España", situándola entre las principales ferias cinegéticas del país.