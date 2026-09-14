Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Inicio del curso de FP140 años de la Cámara de ComercioMiguel Peris, comercio del añoVendimia de Montilla-MorilesSalvador FuentesMal arranque del Córdoba CFIsma Ruiz Córdoba CFMarino de Puente GenilIncendio forestal en Benahavís (Málaga)Calor en CórdobaFeria del Ganado de LucenaEl secreto de la MezquitaUn viaje a la PrehistoriaIncendio en El VacarEl "bello castillo" de Córdoba
instagramlinkedin

Presentación de Intercaza

La Federación Andaluza de Caza: "Córdoba está en el punto de mira de todos los cazadores"

Francisco Javier Cano estima que la actividad mueve más de 10 millones de euros anuales en la provincia, donde operan unas 35.000 licencias

Francisco Javier Cano, vicedelegado de la Federación Andaluza de Caza.

Francisco Javier Cano, vicedelegado de la Federación Andaluza de Caza. / P.C.A.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Pilar Cobos

Pilar Cobos

Córdoba

La actividad cinegética mueve millones de euros cada año en Córdoba y su impacto económico real podría superar los 10 millones si se tienen en cuenta sectores como la hostelería, los alojamientos o los desplazamientos. Así lo ha señalado este lunes a Diario CÓRDOBA Francisco Javier Cano, vicedelegado en Córdoba de la Federación Andaluza de Caza, momentos antes de la presentación de la feria Intercaza.

Francisco Javier Cano explica que existen estudios que sitúan entre tres y diez millones de euros anuales el impacto directo de la caza en la provincia, aunque considera que la cifra global es mayor. "Yo creo que más, porque ahí no creo que estén metidos hoteles, desplazamientos o gastronomía", apunta.

El representante de la federación destaca especialmente la repercusión de esta actividad en pequeños municipios y pueblos de la sierra, donde las monterías generan movimiento en alojamientos y restauración. "Hay muchos pueblos donde una de las actividades principales es la cinegética, en los pueblos pequeños sobre todo y en pueblos de la sierra, donde el tema de las monterías mueve muchísimo", detalla.

Unas 35.000 licencias operan en Córdoba

Según sus estimaciones, Córdoba cuenta con entre 15.000 y 16.000 cazadores federados, mientras que alrededor de 35.000 licencias de caza (mayor y menor) operan en la provincia a lo largo del año. Entre estas personas se encuentran aficionados procedentes de otros puntos de Andalucía, del resto de España e incluso del extranjero.

"Córdoba es un paraíso cinegético y un punto de mira de todos los cazadores de aquí y de fuera", asegura Cano, que destaca la diversidad de la provincia tanto para caza mayor como para caza menor. La evolución, sin embargo, es diferente en ambas modalidades. La caza menor ha disminuido durante los últimos años como consecuencia de las enfermedades y de unas prácticas agrícolas que considera "demasiado agresivas". Frente a ello, "la caza mayor se mantiene o va en aumento".

La falta de relevo generacional, uno de los principales problemas

El sector también afronta el reto de la edad de sus aficionados. "Tenemos un problema, que es el relevo generacional", reconoce el vicedelegado de la Federación Andaluza de Caza. Según explica, abandonan la actividad por motivos de edad más cazadores de los que se incorporan desde las generaciones jóvenes. "A la gente joven le cuentan muchas cosas extrañas de la caza, que no son verdad, y muchos se lo creen", lamenta.

Noticias relacionadas y más

Pese a este escenario, Francisco Javier Cano reivindica el peso de Córdoba dentro del panorama cinegético nacional y también el papel de Intercaza, una feria en la que colabora la federación y que define como "un referente en España", situándola entre las principales ferias cinegéticas del país.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Valle de los Pedroches gana el primer Mundial del Jamón, con Brad Pitt, Antonio Banderas y Georgina Rodríguez entre los reconocidos
  2. Fallece a los 70 años el sacerdote lucentino José Gutiérrez tras una vida dedicada a la Iglesia
  3. El pueblo de Córdoba cuyo nombre significa 'el bello castillo' en honor a una de las fortalezas más impresionantes de España
  4. El pueblo de Córdoba cuyos vecinos siguen llamándose como en tiempos de Roma
  5. Nadie espera encontrar esto en un pueblo de Córdoba: un viaje a la Prehistoria gracias a una ruta senderista de 6 kilómetros
  6. La Diputación de Córdoba felicita a Los Pedroches por el reconocimiento al mejor jamón del mundo
  7. Córdoba cambia de 'fase climática': bajan las temperaturas y la Aemet espera lluvias en estas horas del día
  8. La Aemet avisa de un importante cambio en el tiempo en Córdoba: el calor se prepara para decir adiós

La Federación Andaluza de Caza: "Córdoba está en el punto de mira de todos los cazadores"

La Junta sigue adelante con la planta de biometano de Baena, una de las 26 proyectadas en Córdoba

La Junta sigue adelante con la planta de biometano de Baena, una de las 26 proyectadas en Córdoba

Intercaza estrena un rincón gastronómico en una edición dedicada a la perdiz roja

Intercaza estrena un rincón gastronómico en una edición dedicada a la perdiz roja

El corte de un cable en las obras de una calle de Lucena provoca un apagón en todo el centro

El corte de un cable en las obras de una calle de Lucena provoca un apagón en todo el centro

La Diputación de Córdoba reducirá sus sedes de 13 a cuatro: trasladará Bienestar Social al barrio de Arroyo del Moro

La Diputación de Córdoba reducirá sus sedes de 13 a cuatro: trasladará Bienestar Social al barrio de Arroyo del Moro

La Aemet activa el aviso amarillo en Córdoba a una semana del otoño: máximas de hasta 37 grados en la campiña

La Aemet activa el aviso amarillo en Córdoba a una semana del otoño: máximas de hasta 37 grados en la campiña

AUGC advierte de un déficit de guardias civiles en Peñarroya-Pueblonuevo y de que Córdoba pierde agentes

AUGC advierte de un déficit de guardias civiles en Peñarroya-Pueblonuevo y de que Córdoba pierde agentes

Vecinos de la Cañada de la Plata de Puente Genil se concentran para reivindicar medidas ante la peligrosidad del cruce desde la A-318

Tracking Pixel Contents