El pueblo de Córdoba cuyos vecinos siguen llamándose como en tiempos de Roma

Fuente Obejuna tiene fama por Lope de Vega. Cualquier estudiante de bachillerato ha leído o escuchado hablar de aquella historia del comendador y del pueblo que se alzó contra él en el siglo XV. Pero hay algo en este municipio del valle del Guadiato que las clases de literatura nunca mencionan y que resulta, si cabe, todavía más curioso: sus vecinos llevan un gentilicio romano.

Este gentilicio no es derivado del nombre actual del pueblo, sino del nombre de una ciudad que desapareció hace más de 1.500 años y que sin embargo sigue viva en la única forma posible, en la lengua. Los habitantes de Fuente Obejuna se llaman melarienses.

Una ciudad que desapareció pero dejó su nombre

Para entender de dónde viene ese gentilicio hay que retroceder al siglo II antes de Cristo, cuando Roma llevaba ya tiempo consolidando su dominio sobre la Península Ibérica y empujaba su frontera cada vez más al norte y al oeste. En el camino que conectaba Corduba con Emerita Augusta, la actual Mérida, en pleno valle del Guadiato, los romanos levantaron una ciudad a la que llamaron Mellaria. Plinio el Viejo la menciona. Los mapas del Imperio la recogen. Las excavaciones arqueológicas en el término municipal de Fuente Obejuna han encontrado sus cimientos.

Mellaria no fue un asentamiento menor. Con el tiempo alcanzó la categoría de municipium, un estatus que en la sierra cordobesa solo ostentaban dos o tres enclaves y que implicaba un nivel de organización, autonomía y relevancia considerables.

Vista aérea de las excavaciones de Mellaria en una imagen de archivo. / Manuel Murillo

Su posición geográfica la convirtió en punto de paso obligado para las tropas romanas que operaban contra los lusitanos y en apoyo logístico para la actividad minera de la zona. Vivió su mayor esplendor entre los siglos III y IV después de Cristo, y su declive coincidió, como el de tantas otras ciudades del Imperio, con la caída de Roma en Occidente. Después de eso, Mellaria desapareció. Pero su nombre no.

De Mellaria a Fuente Obejuna

Cómo evolucionó el nombre de Mellaria hasta convertirse en Fuente Obejuna es una pregunta que los historiadores no han podido responder del todo. Una de las teorías más extendidas apunta a que la ciudad también era conocida como Fons Mellaria, que vendría a significar algo así como fuente de miel, y que con el tiempo esa denominación derivó hacia Fuente Abejuna, en referencia a las abejas, hasta acabar transformándose en Fuente Obejuna.

Otra hipótesis conecta el nombre actual con el mercado lanar que existía en la zona durante el siglo XIV, tirando de la palabra ovejuna hacia el terreno de la lana y el ganado. Lo que ninguna de esas evoluciones explica es por qué el gentilicio no siguió el mismo camino que el nombre. Mientras el topónimo se transformaba y se alejaba de sus raíces romanas, la forma de llamar a sus habitantes se quedó anclada.

El gentilicio que sobrevivió a la historia

Melarienses. Esa es la palabra que identifica a los vecinos de Fuente Obejuna, y que los separa de prácticamente cualquier otro municipio de España, donde los gentilicios suelen derivar con toda naturalidad del nombre actual de la localidad.

Yacimiento de Mellaria, junto al cerro Masatrigo, en una imagen de archivo. / Manuel Murillo

Aquí no. Aquí el gentilicio y el topónimo cuentan historias distintas, y para entender la de los melarienses hay que remontarse mucho más atrás que la obra de Lope, mucho más atrás que la Edad Media, hasta una ciudad romana del valle del Guadiato que ya no existe pero que, de alguna manera, todavía no se ha ido del todo.