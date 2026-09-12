Vecinos de la Cañada de la Plata de Puente Genil se concentran para reivindicar medidas ante la peligrosidad del cruce desde la A-318.

Unos 225 vecinos- según los convocantes- han participado este sábado en la concentración organizada por la Asociación de Vecinos Cerro del Alférez, en la urbanización de la Cañada de la Plata para exigir medidas urgentes e inmediatas que reduzcan la peligrosidad que presenta el cruce que da acceso a este núcleo de población, donde en los últimos años se han registrado varios accidentes, algunos de ellos mortales. En la movilización también se ha solicitado una conexión peatonal segura con el casco urbano de Puente Genil.

Los participantes han recorrido los escasos metros que les separaban hasta el cruce, donde, tras la lectura de un manifiesto, y contando con el visto bueno de los agentes de la Guardia Civil de Tráfico, realizaron un pequeño corte de tráfico, andando por la “raqueta” que habitualmente realizan los conductores para acceder a la urbanización.

En el comunicado, Salvador Reina, presidente de la AAVV Cerro del Alférez, ha recordado a los primeros vecinos de la urbanización que comenzaron a reivindicar servicios e infraestructuras para la Cañada de la Plata, y añadió que la directiva actual continúa realizando una labor similar, reclamando reuniones, haciendo escritos, manteniendo conversaciones con los técnicos y exponiendo a las autoridades los problemas vecinales. “Esta concentración no va en contra de ningún color político, pero en todos estos años, con independencias de quienes han tenido responsabilidades de gobierno y de quienes han estado en la oposición, nos hemos encontrado con promesas y más promesas incumplidas”, ha señalado.

Reivindicación de los vecinos de la Cañada de la Plata de Puente Genil. / VIRGINIA REQUENA

“Los vecinos de la Cañada de la Plata y quienes habitualmente conviven con nosotros, no queremos ser ciudadanos de primera, pero tampoco de segunda o tercera, por eso hay que alzar la voz, y la voz se alza con unión, perseverancia, tesón, y sin cejar ni un solo instante, trabajando por y para todos y sin dar ni un paso atrás”, ha dicho Reina, quien ha precisado que el problema del acceso al cruce no solo afecta a los 360 residentes habituales en la urbanización durante todo el año, sino también a las numerosas personas que acuden a esta zona en fines de semana o en los meses de verano, bien a domicilios particulares, segundas residencias, el club deportivo o el restaurante, una cifra que en su globalidad supera el millar.

La glorieta, en el foco de la reivindicación

Reina ha insistido en que “no cejaremos en nuestro empeño hasta que hagan la glorieta y cuando estén aquí las máquinas trabajando podremos decirle a quien corresponda que les damos las gracias por ello, aun así seguiremos reclamando nuestra zona verde y el ansiado camino peatonal de conexión con el pueblo”. El presidente del colectivo vecinal ha señalado que “pese a nuestra insistencia para que se tomen medidas, parece que las administraciones de turno solo atienden a lo que les dice un técnico en un despacho de una oficina, sin escuchar los informes de siniestralidad o las peticiones de la Guardia Civil de Tráfico en puntos como este, y luego pasa lo que pasa… accidentes, heridos, muertos….”. Como ha publicado Diario CÓRDOBA, ayer mismo se hizo público proyecto para la construcción de la glorieta en este punto, que se prevé pueda comenzar su construcción a principios de 2027.

Reina también ha recordado el anuncio realizado este viernes por el alcalde, Sergio Velasco, sobre la recepción en el Ayuntamiento del proyecto de construcción de la glorieta, y afirmó que “seguimos sin saber si se va a dotar de barreras de seguridad para que en caso de salida de la vía no se empotren los vehículos en las casas aledañas, no sabemos si se va a insonorizar el ruido con pantallas acústicas, ni tampoco cómo van a salir o entrar a sus garajes los vecinos de las ‘casitas’, ni cómo se va a cruzar de una parte a otra caminando por el arcén de la izquierda hasta el pueblo, porque no sabemos si esto está recogido en el proyecto”.

“Somos administrados, pero no lerdos, torpes o tontos, y de la misma forma que hemos depositado nuestra confianza en ellos, también queremos que ellos nos la den a nosotros. Sabemos organizarnos cuando nos tocan la fibra sensible y esta concentración es por todos, por nuestros vecinos y por todos los que, de una forma u otra, conviven con nosotros en la Cañada de la Plata”, ha finalizado.